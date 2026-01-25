ｔｉｍｅｌｅｓｚの佐藤勝利（２９）が、アニメ映画「君と花火と約束と」（７月１７日公開、鈴木慧監督）で主人公の男子高校生の声を務めることが２４日、分かった。ヒロインの声を女優の原菜乃華（２２）が担当する。

真戸香氏の同名小説が原作。新潟・長岡市で毎夏開催される「長岡まつり大花火大会」を舞台に、一枚の謎の絵がつなぐ８１年の時を超えた儚（はかな）くも切ないラブストーリーを描く。

声優初挑戦で、アニメ映画の主演声優を務める佐藤は、「僕はずっとアニメーションの仕事がしたいと願っていました。今回お話をいただき、本当にうれしかったです」と念願だったことを告白。劇中では、人と関わるのが苦手な男子高校生・誠の声を担当し「素直に“まこつ”（＝誠）の声を吹き込められたらと思います」と力を込める。

原は、誠が恋をするヒロインで学級委員長を務める人気者の煌（あき）役。一枚の花火の絵と運命に翻弄（ほんろう）されていく複雑な心情を表現しており「青春のきらめきや、運命的なふたりの出会いに胸が高鳴る物語」と見どころをアピールした。