Travis Japanの松田元太さんが、舞台『俺節』で単独初主演を務めることが発表されました。

【写真を見る】【Travis Japan松田元太】舞台『俺節』で単独初主演に気合十分「『演歌歌手になります！』と言えるくらいになるつもり」





原作は、泥臭くも懸命に生きる人間の姿を「演歌」を通して浮かび上がらせた土田世紀さんの同名漫画『俺節』。2017年にSUPER EIGHTの安田章大さん主演で初演を迎えてから、9年。演歌歌手を目指す青年の不器用で純情な生きざまを描く舞台『俺節』が、松田元太さんを主演に迎えて甦ります。

内気で繊細、と同時に情熱的で、圧倒的な歌唱力を持つ青年・コージを演じる松田さんは、「僕自身もこの世界観の中で生き切りたいし、観る人の感情を揺さぶって、揺さぶって、いきたいです。この舞台が終わる頃には「演歌歌手になります！」と言えるくらいになるつもりです。」とコメントを寄せました。

また、コージを見守り、時に傷つきながらも共に成長していく相棒のギター弾きオキナワ役に稲葉友さん。コージと恋に落ちる外国人ストリッパー、テレサ役には、韓国で活躍するキム・チャンミさん。コージに影響を与える大物歌手の北野波平役には益岡徹さん。さらに、流しの大野役には初演から引き続き六角精児さんが登場します。

劇中には『北国の春』『命くれない』など昭和の名曲も登場。コージが辿り着く自分だけの歌＝俺節。止まることのない時代の流れの中で、時には不条理に晒されながら、不恰好でも自分の道を生きる人たちへ--舞台『俺節』が贈る、渾身の応援歌に期待が止まりません。









【松田元太 コメント全文】

原作漫画を読んで「渋ッ！泥臭ッ！」と感じると同時に、自分の中にいろんな感情が湧き上がってくるのがわかって、そんな作品、役を演じられるということに、ハラハラドキドキ、ワクワクしています。

漫画本を閉じて横から見ると黒いんです。それだけエネルギーをもって描き込まれた迫力もあってか、登場人物たちの関係性や世界観には痺れるものがありました。出てくる歌のメロディーも歌詞も、横丁の人たちの話し声も、本当に聞こえてくるようで。その中で海鹿耕治はすごく人間味のある人物として生きている。だから、僕自身もこの世界観の中で生き切りたいし、観る人の感情を揺さぶって、揺さぶって、いきたいです。

演歌にトライできるのも楽しみで、今はただ魂でぶつかることしかできないんですけど、この舞台が終わる頃には「演歌歌手になります！」と言えるくらいになるつもりです。

前回、安田（章大）くんが演じたこの役をさせていただくことはとても光栄ですし、脚本・演出の福原（充則）さんも安心して楽しみながら取り組める環境を作ってくださっているので、あとは全力で自分の幅を広げていきたいです。



【公演期間】

＜東京公演＞2026年6月10日(水)〜6月30日(火) 東京建物 Brillia HALL

＜福岡公演＞2026年7月8日(水)〜7月12日(日) キャナルシティ劇場

＜大阪公演＞2026年7月19日(日)〜8月2日(日) SkyシアターMBS

【担当：芸能情報ステーション】