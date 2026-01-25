Travis Japan松田元太（26）が、舞台「俺節」（6月10日から、東京建物 Brillia HALLなど3都市）で舞台単独初主演を務めることが24日、分かった。

演歌歌手を目指す青年の不器用で純情な生きざまを描く物語。松田演じる主人公・コージは、抜群の歌唱力を持ちながら極度の上がり症という役どころ。松田は「演歌にトライできるのも楽しみで、今はただ魂でぶつかることしかできないんですけど、この舞台が終わる頃には『演歌歌手になります！』と言えるくらいになるつもりです」と宣言。舞台出演は約7年ぶり。昨年は地上波の連続ドラマで単独初主演を務め、役者キャリアをさらに開拓することになりそうだ。

同作は17年にSUPER EIGHT安田章大（41）主演で初演された。9年ぶりの“再演”に「安田（章大）くんが演じたこの役をさせていただくことはとても光栄です」と自分らしく色づける。

コージの相棒のギター弾き・オキナワ役を俳優の稲葉友、コージと恋に落ちる外国人ストリッパーのテレサ役を韓国で活躍するキム・チャンミが演じる。ほか、益岡徹、六角精児も出演。7月8日から福岡・キャナルシティ劇場、同19日から大阪・SkyシアターMBSでも上演。