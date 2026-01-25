冨安健洋ベンチ入り！　アヤックス、バースの2ゴールで公式戦連勝、板倉滉は63分からプレー

　エールディヴィジ第20節が24日に行われ、アヤックスはホームでフォレンダムと対戦。板倉滉、冨安健洋はともにベンチ入りを果たした。

　試合は13分、アヤックスの左CKという場面でキッカーのラヤン・ブニダが蹴ったボールをユーリ・バースが頭で合わせて得点。アヤックスがリードを奪う。さらに36分、今度は右CKという場面で同じくキッカーのブニダがボールを蹴る。これはクリアされたが、ボールを回収した味方からパスを受けたブニダがクロスを上げると、再びバースに得点が生まれた。試合はアヤックスの2点リードで折り返す。

　後半に入ってもアヤックスが主導権を握る展開は変わらず、何度か決定機を迎える。しかし、得点には至らない。一方で守備ではフォレンダムにほぼチャンスを作らせず、2−0のまま試合は進んでいく。

　最終的に試合は2−0のまま終了し、アヤックスがフォレンダムに勝利。板倉滉は63分から途中出場し、冨安健洋には出番が訪れなかった。

　アヤックスはこの後、28日に行われるチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ最終節でホームにてオリンピアコスと対戦する。

【スコア】
アヤックス　2−0　フォレンダム

【得点者】
1−0　13分　ユーリ・バース（アヤックス）
2−0　36分　ユーリ・バース（アヤックス）


【動画】遂に冨安がベンチ入り＆22歳DFバースが2G! アヤックスvsフォレンダム