冨安健洋ベンチ入り！ アヤックス、バースの2ゴールで公式戦連勝、板倉滉は63分からプレー
エールディヴィジ第20節が24日に行われ、アヤックスはホームでフォレンダムと対戦。板倉滉、冨安健洋はともにベンチ入りを果たした。
試合は13分、アヤックスの左CKという場面でキッカーのラヤン・ブニダが蹴ったボールをユーリ・バースが頭で合わせて得点。アヤックスがリードを奪う。さらに36分、今度は右CKという場面で同じくキッカーのブニダがボールを蹴る。これはクリアされたが、ボールを回収した味方からパスを受けたブニダがクロスを上げると、再びバースに得点が生まれた。試合はアヤックスの2点リードで折り返す。
後半に入ってもアヤックスが主導権を握る展開は変わらず、何度か決定機を迎える。しかし、得点には至らない。一方で守備ではフォレンダムにほぼチャンスを作らせず、2−0のまま試合は進んでいく。
最終的に試合は2−0のまま終了し、アヤックスがフォレンダムに勝利。板倉滉は63分から途中出場し、冨安健洋には出番が訪れなかった。
アヤックスはこの後、28日に行われるチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ最終節でホームにてオリンピアコスと対戦する。
【スコア】
アヤックス 2−0 フォレンダム
【得点者】
1−0 13分 ユーリ・バース（アヤックス）
2−0 36分 ユーリ・バース（アヤックス）
【動画】遂に冨安がベンチ入り＆22歳DFバースが2G! アヤックスvsフォレンダム
🔥待望のメンバー入り🔥— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) 2026年1月24日
今節は残留争い中のフォレンダムとの一戦 ⚔️#冨安建洋 がベンチ入り 🇯🇵
2024年10月以来の出場はあるだろうか!!
🇳🇱 エールディヴィジ第20節
⚔️ アヤックス v フォレンダム
🔗 https://t.co/SGIHYG1lWm pic.twitter.com/LG69JVj0k3
先制はアヤックス 🔥— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) 2026年1月24日
ブニダの華麗なコーナーキック 💫
フリーだった #バース のヘディングで見事ゴールイン ⚽️
フォレンダムは苦しいスタートに😖
🇳🇱 エールディヴィジ第20節
⚔️ アヤックス v フォレンダム
🔗 https://t.co/SGIHYG1lWm pic.twitter.com/X3otoSiEf0
完璧なホットライン ⭐️— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) 2026年1月24日
ブニダからのクロスボールを
再び #バース がヘディングで 2得点目 ⚽️⚽️
アヤックス前半 2点リード!!
🇳🇱 エールディヴィジ第20節
⚔️ アヤックス v フォレンダム
🔗 https://t.co/SGIHYG1lWm pic.twitter.com/gXyXNnWfd7