南沙良、昔から“巨大生物”が好き「すごく巨大で凶暴な生き物が好き」

女優の南沙良（23歳）が、1月25日に放送されたバラエティ番組「王様のブランチ」（TBS系）に出演。昔から「すごく巨大で凶暴な生き物が好き」と、巨大生物好きだと明かした。



南は今回、「王様のブランチ」の人気コーナー「買い物の達人」に、女優・出口夏希と共に出演。“恐竜のフィギュア”などの細々したものを飾りたいと、オシャレな棚を探していく。



その中で、「フィギュアは何体くらいあるんですか？」と聞かれ、「そんなないです（笑）」と笑い、“恐竜好き”なのは意外だと言われると、南は「昔からです。巨大生物が好きで。すごく巨大で凶暴な生き物が好きなんですよ」と語る。



そして、大きく恐竜が描かれたTシャツなど、私物のコレクションをいくつか紹介。「見つけると買っちゃう」と語った。