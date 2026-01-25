三笘薫の3人引きつけて勝ち越しアシストは幻に…ブライトンはフルハムに後半AT直接FK被弾で逆転負け
[1.24 プレミアリーグ第23節 フルハム 2-1 ブライトン]
ブライトンは24日、プレミアリーグ第23節のフルハム戦を行って1-2で敗れた。MF三笘薫はフル出場して勝ち越し点をアシストしたかと思われたが、ゴールネットを揺らしたFWダニー・ウェルベックがわずかにオフサイドポジションだったとして幻に終わった。
0-0で進んだ一戦は前半24分、フルハムのMFハリー・ウィルソンが右サイドから中に切り込んでペナルティエリア内のFWラウール・ヒメネスへパス。ヒメネスは相手DFをかわして決定機になったが、シュートはGKバルト・フェルブルッヘンに阻まれた。
するとブライトンが前半28分、先制点を奪った。左サイドに流れたボールを三笘がDFオリビエ・ボスカリにバックパス。ボスカリは近くのMFヤシン・アヤリに繋ぐと、アヤリがカットインから豪快に右足を振り抜いて強烈なシュートをゴール左へ突き刺した。
リードするブライトンは前半31分、DFルイス・ダンクが自陣ペナルティエリアアーク付近から最終ラインの背後へロングフィードを供給。これを三笘が昨季のリーグ月間ベストゴール(vsチェルシー)を彷彿とさせる華麗なトラップで収めてペナルティエリア内に侵入し、ゴールエリアの横幅よりもややタッチラインよりのエリア内左から左足でシュートを放った。しかしGKベルント・レノにセーブされ、こぼれ球を詰めにいったDFフェルディ・カディオールのシュートはカバーに入ったDFティモシー・カスターニュにゴールライン上でクリアされた。
三笘は前半40分、ゴールから距離のあるところでのFKを左サイドで受けてペナルティエリア左を縦に突破。MFアレックス・イウォビを剥がして左足でゴール前に緩い軌道のクロスを送るも、飛び込んだ味方の前で相手DFにクリアされた。
1点リードの後半11分には三笘がMFパスカル・グロスのスルーパスで左サイドを抜け出し、ゴール前のウェルベックに折り返したもののボールは高く浮いてしまった。それでも右サイドに流れたボールをMFディエゴ・ゴメスが拾ってカディオールがクロス。これをファーサイドから三笘が頭で折り返したところにウェルベックが足を伸ばして触れるも、シュートは枠の右に外れた。
フルハムは2失点目を回避すると後半27分、DFヨアキム・アンデルセンのロングボール1本で抜け出したMFサムエル・チュクウェゼが右サイドを独走。そのままゴールに流し込み、試合を振り出しに戻した。
ところがブライトンは後半29分、ウェルベックを起点にカウンターを発動して三笘が中央をドリブルで中央を持ち運ぶ。3人を引きつけてウェルベックに絶妙なスルーパスを通すと、ウェルベックが冷静にゴールネットを揺らしてすぐさま勝ち越しに成功したかと思われた。チームメイトも三笘を真っ先に称える様子があったが、キックオフを前にVARが介入。最終的にウェルベックの位置はわずかにオフサイドポジションだったとしてゴール取り消しになった。公開された半自動オフサイドテクノロジーの証拠映像でも不鮮明だったが、右肩の一部がオフサイドラインを超えていたとみられる。
そうして突入した後半アディショナルタイム、フルハムが中央右寄りからのFKを獲得するとMFハリー・ウィルソンがファーサイド上へ強烈なシュートを決めて劇的な逆転ゴール。ブライトンは痛恨の失点に泣き、リーグ戦3試合未勝利となる敗戦を喫した。
