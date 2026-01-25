【なだれ注意報】京都府・京都市、舞鶴市、綾部市、南丹市、京丹波町に発表（雪崩注意報） 25日03:30時点
気象台は、午前3時30分に、なだれ注意報を京都市、舞鶴市、綾部市、南丹市、京丹波町に発表しました。
【警報エリアを確認】【なだれ注意報】京都府・京都市、舞鶴市、綾部市、南丹市、京丹波町に発表（雪崩注意報） 25日03:30時点
北部では、風雪や高波、電線等への着雪に注意してください。京都府では、大雪や竜巻などの激しい突風、落雷、なだれに注意してください。
【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■京都市
□なだれ注意報【発表】
25日にかけて注意
■福知山市
□なだれ注意報
25日にかけて注意
■舞鶴市
□なだれ注意報【発表】
25日にかけて注意
■綾部市
□なだれ注意報【発表】
25日にかけて注意
■宮津市
□なだれ注意報
25日にかけて注意
■京丹後市
□なだれ注意報
25日にかけて注意
■南丹市
□なだれ注意報【発表】
25日にかけて注意
■京丹波町
□なだれ注意報【発表】
25日にかけて注意
■伊根町
□なだれ注意報
25日にかけて注意
■与謝野町
□なだれ注意報
25日にかけて注意