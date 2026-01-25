きょう25日2時33分、金沢地方気象台は、「顕著な大雪に関する気象情報」を発表しました。

大規模な交通障害の発生するおそれ

25日午前2時までの6時間に、かほく市二ツ屋で26センチ、かほく市高松町で22センチの顕著な降雪を観測しました。

この強い雪は25日朝にかけて続く見込みです。加賀北部の平地では、大規模な交通障害の発生するおそれが高まっています。





(追記)3時までの6時間に、宝達志水町門前で28センチ、金沢で26センチ、宝達志水町子浦で24センチ、金沢市直江南で20センチの顕著な降雪を観測しました。

「顕著な大雪に関する気象情報」とは

「顕著な大雪に関する気象情報」とは、短時間に顕著な降雪が観測され、重大な災害の発生する可能性が高まり、今後も強い雪が降り続くと見込まれる場合に、「短時間の大雪に対して一層の警戒を呼びかける情報」として気象台が発表するものです。



令和元年11月から山形県、福島県(会津地方)、新潟県、富山県、石川県、福井県で運用が開始され、令和3年12月からは滋賀県、京都府、兵庫県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県でも運用が開始され、令和6年12月からは岐阜県(関ケ原町付近)でも運用を開始しています。