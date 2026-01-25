リーグ・アン 25/26の第19節 レンヌとロリアンの試合が、1月25日01:00にロアゾン・パークにて行われた。

レンヌはエステバン・ルポール（FW）、ブレール・エンボロ（FW）、クエンティン・メルラン（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するロリアンはバンバ・ディエン（FW）、カリム・デルマネ（MF）、ジャンビクトル・マケンゴ（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の3分に試合が動く。ロリアンのモンタサル・タルビ（DF）のアシストからジャンビクトル・マケンゴ（MF）がゴールを決めてロリアンが先制。

ここで前半が終了。0-1とロリアンがリードしてハーフタイムを迎えた。

59分、レンヌは同時に3人を交代。プジェミスワフ・フランコフスキ（DF）、エステバン・ルポール（FW）、ジャウイ・シセ（MF）に代わりムーサ・アルタマリ（MF）、カデル・メイテ（FW）、ルドビッチ・ブラス（MF）がピッチに入る。

63分、ロリアンは同時に2人を交代。ジャンビクトル・マケンゴ（MF）、カリム・デルマネ（MF）に代わりアーサー・エボン（MF）、パブロ・パジス（FW）がピッチに入る。

74分、ロリアンは同時に2人を交代。イゴール・シウバ（DF）、バンバ・ディエン（FW）に代わりナサニエル・アジェイ（DF）、サンブ・スマノ（FW）がピッチに入る。

77分、レンヌが選手交代を行う。マフディ・カマラ（MF）からセバスティアン・シマニスキ（MF）に交代した。

その直後の77分ロリアンに貴重な追加点が入る。パブロ・パジス（FW）がゴールを決めて0-2。2点差に広げる。

その後もレンヌの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ロリアンが0-2で勝利した。

なお、レンヌは19分にエステバン・ルポール（FW）、32分にバランタン・ロニエ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-25 03:00:49 更新