◆Ｕ―２３アジア杯▽決勝 日本４―０中国（２５日・サウジアラビア）

Ｕ―２３日本代表がＵ―２３中国代表との決勝戦を４―０で制して、Ｕ―２３アジア杯初の２大会連続優勝を成し遂げた。

１次リーグ３戦で計１０得点無失点の３連勝で突破し、準々決勝ではヨルダンに１―１から突入したＰＫ戦を４―２で制して準決勝に進出。韓国との準決勝も１―０で制し、決勝も中国に４―０の快勝で６戦１６得点１失点。各国が２３歳以下の選手で臨む中、日本は２８年ロサンゼルス五輪世代の強化を念頭に２００５年以降生まれの２１歳以下で戦い、強さを示した。

＊ ＊ ＊

大会のＭＶＰには大会トップタイ４得点で得点王に輝いたＭＦ佐藤龍之介（１９）＝ＦＣ東京＝が選出された。決勝では２―０で迎えた後半１４分にＰＫを冷静に決めて今大会トップタイに並ぶ４点目を決めるなど、チームで数少ないＡ代表経験者として別格の存在感を示した。ヒーローインタビューで、佐藤は「優勝して終われることは幸せですし、優勝するためにサウジアラビアに来たので、本当にみんなでつかんだ優勝だと思います」と喜んだ。

それでも、個人タイトル獲得には「チームのみんなのおかげですし、得点やアシストで貢献出来たのはよかったと思いますけど、もっともっとチャンスはあったので、そういう所で決めきれる選手になりたい」と満足すること高みを見据える。

その先にあるのは、６月の北中米Ｗ杯だろう。既に１８歳でＡ代表デビューを果たし、昨季はＪ１岡山で２８試合６得点の活躍でベストヤングプレーヤー賞を受賞。今季からＦＣ東京に復帰して迎えるシーズンで結果を残せば、メンバー入りの可能性はある。佐藤は「しっかり今できることに集中してやることが目標に達成する近道だと思うので、所属クラブに帰ってしっかりと試合に出て活躍することを大事にしたい」と決意を示した。