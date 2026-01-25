◆Ｕ―２３アジア杯▽決勝 日本４―０中国（２５日・サウジアラビア）

Ｕ―２３日本代表がＵ―２３中国代表との決勝戦を４―０で制して、Ｕ―２３アジア杯初の２大会連続優勝を成し遂げた。

前半１２分にエリア内でＭＦ大関友翔（川崎）が右足シュートで先制点を決めて、今大会全５試合無失点のＧＫリー・ハオの牙城を崩すと、同２０分にはＭＦ小倉幸成（法大）がゴール前でのボール奪取から右足を振り抜き、ミドルシュートをゴール左へ決めて追加点。さらに後半１４分にＭＦ佐藤龍之介（ＦＣ東京）がＰＫで今大会トップの４点目となるチーム３点目を決めると、同３１分にＭＦ小倉が再び右足ミドルシュートをたたき込んで４点目で試合を決めた。

ＧＫ荒木琉偉（Ｇ大阪）、ＤＦ市原吏音（大宮）、永野修斗（藤枝）を中心とした守備陣も安定感を見せて、４―０の快勝で２大会連続で優勝を決めた。試合後、大岩剛監督は「我々のプラン通りに選手たちがやってくれて、優勝出来たのは、選手が成長した証かなと思います。若い選手ですので、色々なことを吸収しながら、経験を積みながら、成長していった。そういう所は今後につなげていきたい。中国が守備が堅いチームだったので、先制して、立て続けに２点目が取れたのが良かった。年上のハードな選手や国に対して、しっかりプレー出来たのは評価していいかなと。今後はまた選手たちがより成長して、いいグループにしていきたい。（今後に向けて）経験を含めて、一段階、二段階もレベルを上げて欲しいなと思います」と話した。

日本は１次リーグ３戦で計１０得点無失点の３連勝で突破し、準々決勝ではヨルダンに１―１から突入したＰＫ戦を４―２で制して準決勝に進出。韓国との準決勝も１―０で制し、決勝も中国に４―０の快勝で６戦１６得点１失点。各国が２３歳以下の選手で臨む中、日本は２８年ロサンゼルス五輪世代の強化を念頭に２００５年以降生まれの２１歳以下で臨んだが、強さを証明した。