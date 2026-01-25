日本vs中国 試合記録
【AFC U23アジア杯決勝】(ジッダ)
日本 4-0(前半2-0)中国
<得点者>
[日]大関友翔(12分)、小倉幸成2(20分、76分)、佐藤龍之介(59分)
<警告>
[日]小倉幸成(45分)
[中]ベーラム・アブドゥウェリ(81分)
主審:ファイサル・スライマン・A・アルバラウィ
副審:ファイサル・ナセル・R・アルカフタニ、イブラヒム・アブドゥラ・M・アルダヒル
├“ロス世代”U-21日本代表が大会史上初の2連覇! 小倉幸成のミドル2発含む大量4得点、“2歳上”アジア杯制覇
└日本連覇のU23アジア杯個人賞発表! MVPは佐藤龍之介! 最優秀GKは荒木琉偉が受賞!
