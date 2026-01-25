“ロス世代”U-21日本代表が大会史上初の2連覇! 小倉幸成のミドル2発含む大量4得点、“2歳上”アジア杯制覇
[1.24 U23アジア杯決勝 日本 4-0 中国 ジッダ]
U-21日本代表がAFC U23アジアカップ2026で優勝。大会史上初となる2連覇を果たし、3度目のアジア王者となった。24日、日本はU-23中国代表と対戦し、4-0で勝利。前半12分にMF大関友翔が先制点を挙げると、同20分にはMF小倉幸成が2点目を沈める。後半24分にMF佐藤龍之介が今大会4点目となるPKでのゴールを決め、同31分には小倉が自身2点目でダメを押した。23歳以下の大会規定の中、日本は21歳以下で構成されたチームで全6試合を勝ち抜き、アジアの頂点に立った。
日本は準決勝・韓国戦から先発を4人変更。大関、FW横山夢樹、FWンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄、FW古谷柊介がスタメンに復帰した。また、準決勝の試合中に負傷交代をしていたDF市原吏音も先発に名を連ねた。
日本の布陣は4-3-3。GKは荒木琉偉、4バックは左からDF梅木怜、市原、DF永野修都、DF小泉佳絃。アンカーは小倉、インサイドハーフは左がトップ下気味にMF佐藤龍之介、右がボランチ気味に大関。前線3人は左から横山、ンワディケ、古谷が並んだ。
今大会無失点を誇る5バックの中国に対し、日本がボールを握る。相手のカウンターに対処しながらゴールを目指すと、前半12分に先制に成功。古谷が右サイドの深い位置からマイナス方向にグラウンダーのクロスを上げ、PA中央で大関が収める。すばやく右足シュートを放つと、相手選手に当てながらゴールネットを揺らした。
中国から今大会初めて得点を奪った日本はさらに前半20分、追加点も挙げる。PA手前で小倉が相手から強引にボールを奪取。ゴールへのコースが開けた瞬間に右足を一閃し、ゴール左隅にチーム2点目を決め切った。
2点差に広げた日本は、より冷静に試合を運ぶ。後半44分には中国にCKのチャンスを作られると、ゴール前で市原が相手選手と接触し、背中を強打。主審に抗議した小倉がイエローカードを受けてしまう。
それでも大きなピンチを迎えることなく、日本は前半を2-0で終えた。
後半も勢いを落とさない日本は後半12分、古谷のクロスで相手陣内でのハンドを誘発し、PKを獲得。キッカーはンワディケと佐藤がジャンケンで決め、佐藤がパーで勝利する。キッカーとなった佐藤がゴール左に冷静に決め切り、今大会最多タイとなる4点目で3-0とした。
日本は後半17分に交代カードを切る。大関が下がり、MF嶋本悠大がピッチに入った。中国も3枚替えを行った。23分には波状攻撃からゴールネットを揺らされるも、オフサイドの判定でノーゴール。あわや失点の危機を切り抜けた。
後半31分、日本はさらに得点を重ねる。横山が左サイドの縦突破からクロスを上げるも、相手にクリアされる。PA手前に転がったボールに詰めたのは小倉。右足シュートを強引に放ち、この試合2点目で4-0とした。
日本は後半32分に3枚替え。小倉、横山、ンワディケを下げ、DF岡部タリクカナイ颯斗、FW石橋瀬凪、FW道脇豊が出場。タリクが右CBに入り、永野がアンカーの位置に移動した。
後半40分には最後の交代カードで佐藤に代え、MF石渡ネルソンが投入される。日本はそのまま点差を守り切り、4-0で優勝を決めた。
(取材・文 石川祐介)
U-21日本代表がAFC U23アジアカップ2026で優勝。大会史上初となる2連覇を果たし、3度目のアジア王者となった。24日、日本はU-23中国代表と対戦し、4-0で勝利。前半12分にMF大関友翔が先制点を挙げると、同20分にはMF小倉幸成が2点目を沈める。後半24分にMF佐藤龍之介が今大会4点目となるPKでのゴールを決め、同31分には小倉が自身2点目でダメを押した。23歳以下の大会規定の中、日本は21歳以下で構成されたチームで全6試合を勝ち抜き、アジアの頂点に立った。
日本の布陣は4-3-3。GKは荒木琉偉、4バックは左からDF梅木怜、市原、DF永野修都、DF小泉佳絃。アンカーは小倉、インサイドハーフは左がトップ下気味にMF佐藤龍之介、右がボランチ気味に大関。前線3人は左から横山、ンワディケ、古谷が並んだ。
今大会無失点を誇る5バックの中国に対し、日本がボールを握る。相手のカウンターに対処しながらゴールを目指すと、前半12分に先制に成功。古谷が右サイドの深い位置からマイナス方向にグラウンダーのクロスを上げ、PA中央で大関が収める。すばやく右足シュートを放つと、相手選手に当てながらゴールネットを揺らした。
中国から今大会初めて得点を奪った日本はさらに前半20分、追加点も挙げる。PA手前で小倉が相手から強引にボールを奪取。ゴールへのコースが開けた瞬間に右足を一閃し、ゴール左隅にチーム2点目を決め切った。
2点差に広げた日本は、より冷静に試合を運ぶ。後半44分には中国にCKのチャンスを作られると、ゴール前で市原が相手選手と接触し、背中を強打。主審に抗議した小倉がイエローカードを受けてしまう。
それでも大きなピンチを迎えることなく、日本は前半を2-0で終えた。
後半も勢いを落とさない日本は後半12分、古谷のクロスで相手陣内でのハンドを誘発し、PKを獲得。キッカーはンワディケと佐藤がジャンケンで決め、佐藤がパーで勝利する。キッカーとなった佐藤がゴール左に冷静に決め切り、今大会最多タイとなる4点目で3-0とした。
日本は後半17分に交代カードを切る。大関が下がり、MF嶋本悠大がピッチに入った。中国も3枚替えを行った。23分には波状攻撃からゴールネットを揺らされるも、オフサイドの判定でノーゴール。あわや失点の危機を切り抜けた。
後半31分、日本はさらに得点を重ねる。横山が左サイドの縦突破からクロスを上げるも、相手にクリアされる。PA手前に転がったボールに詰めたのは小倉。右足シュートを強引に放ち、この試合2点目で4-0とした。
日本は後半32分に3枚替え。小倉、横山、ンワディケを下げ、DF岡部タリクカナイ颯斗、FW石橋瀬凪、FW道脇豊が出場。タリクが右CBに入り、永野がアンカーの位置に移動した。
後半40分には最後の交代カードで佐藤に代え、MF石渡ネルソンが投入される。日本はそのまま点差を守り切り、4-0で優勝を決めた。
(取材・文 石川祐介)