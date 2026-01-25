プレミアリーグ 25/26の第23節 バーンリーとトットナムの試合が、1月25日00:00にターフ・ムーアにて行われた。

バーンリーはアルマンド・ブロヤ（FW）、ジェイドン・アンソニー（FW）、マーカス・エドワーズ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するトットナムはドミニク・ソランケ（FW）、ウィルソン・オドベール（FW）、シャビ・シモンズ（FW）らが先発に名を連ねた。

38分に試合が動く。トットナムのミッキー・ファンデフェン（DF）がゴールを決めてトットナムが先制。

しかし、45分バーンリーが同点に追いつく。カイル・ウォーカー（DF）のアシストからアクセル・トゥアンゼベ（DF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

トットナムは後半の頭から選手交代。ペドロ・ポロ（DF）からデスティニー・ウドジェ（DF）に交代した。

69分、バーンリーは同時に2人を交代。アルマンド・ブロヤ（FW）、フロレンティーノ・ルイス（MF）に代わりライル・フォスター（FW）、ジョシュ・ローレント（MF）がピッチに入る。

76分バーンリーが逆転。ライル・フォスター（FW）がゴールを決めて2-1と逆転する。

78分、トットナムは同時に2人を交代。イブ・ビスマ（MF）、ケビン・ダンソ（DF）に代わりアーチー・グレイ（MF）、マティス・テル（FW）がピッチに入る。

85分、バーンリーが選手交代を行う。マーカス・エドワーズ（FW）からハンニバル・メジブリ（MF）に交代した。

85分、トットナムが選手交代を行う。コナー・ギャラガー（MF）からデイン・スカーレット（FW）に交代した。

後半終了間際の90分トットナムのウィルソン・オドベール（FW）のアシストからクリスティアン・ロメロ（DF）がヘディングシュートを決めて2-2に追いつく。

その後もトットナムの選手交代が行われたがそのまま試合終了。2-2で引き分けという結果になった。

なお、バーンリーは79分にジョシュ・ローレント（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

