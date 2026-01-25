ラ・リーガ 25/26の第21節 バレンシアとエスパニョールの試合が、1月25日00:15にエスタディオ・デ・メスタージャにて行われた。

バレンシアはルーカス・ベルトラン（FW）、ウーゴ・ドゥーロ（FW）、アルノー・ダンジュマ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するエスパニョールはペレ・ミジャ（MF）、ロベルト・フェルナンデス（FW）、ラモン・テラツ（MF）らが先発に名を連ねた。

16分に試合が動く。バレンシアのウーゴ・ドゥーロ（FW）がゴールを決めてバレンシアが先制。

ここで前半が終了。1-0とバレンシアがリードしてハーフタイムを迎えた。

51分、エスパニョールは同時に2人を交代。ペレ・ミジャ（MF）、ポル・ロサーノ（MF）に代わりキケ（FW）、エドゥ・エスポジト（MF）がピッチに入る。

54分エスパニョールが同点に追いつく。ラモン・テラツ（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

しかし、59分バレンシアが逆転。アルノー・ダンジュマ（FW）のアシストからエライ・ジョメルト（DF）がヘディングシュートを決めて2-1と逆転する。

63分、バレンシアは同時に2人を交代。ウーゴ・ドゥーロ（FW）、アルノー・ダンジュマ（FW）に代わりウマル・サディク（FW）、ディエゴ・ロペス（FW）がピッチに入る。

70分、エスパニョールが選手交代を行う。ホフレ・カレーラス（FW）からティリス・ドーラン（MF）に交代した。

79分、エスパニョールは同時に2人を交代。ラモン・テラツ（MF）、フェルナンド・カレロ（DF）に代わりチャールズ・ピッケル（MF）、ミゲル・ルビオ（DF）がピッチに入る。

その直後の79分エスパニョールのバレンシアの選手によるオウンゴールにより2-2に追いつく。

88分、バレンシアは同時に3人を交代。フィリプ・ウグリニッチ（MF）、ルイス・リオハ（MF）、ペペル（MF）に代わりバプティスト・サンタマリア（MF）、ラージー・ラマザニ（FW）、ハビエル・ゲラ（MF）がピッチに入る。

後半終了間際の90+4分バレンシアが逆転。ラージー・ラマザニ（FW）がPKを決めて3-2と逆転する。

そのまま試合終了。バレンシアが3-2で勝利した。

なお、バレンシアは63分にヘスス・バスケス（DF）に、またエスパニョールは45+1分にポル・ロサーノ（MF）、56分にキケ（FW）、67分にフェルナンド・カレロ（DF）、90+3分にルーベン・サンチェス（MF）、90+8分にティリス・ドーラン（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-25 02:20:24 更新