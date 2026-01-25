スパーズが主将C・ロメロの同点弾で土壇場ドロー バーンリーは一時逆転するもリーグ戦「14試合」未勝利…
プレミアリーグ第23節が24日に行われ、バーンリーとトッテナム・ホットスパーが対戦した。
リーグ19位に沈むバーンリーは、敵地『アンフィールド』で行われた前節のリヴァプール戦で引き分け、貴重な勝ち点「1」を手にした。とはいえ、リーグ戦では第9節ウルヴァーハンプトン戦を最後に勝てていない。ホームで久しぶりの勝ち点「3」を勝ち取りたいところだった。
トッテナムは、20日に行われたチャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第7節でドルトムント（ドイツ）に勝利したものの、リーグ戦では連敗中。また、直近のリーグ戦4試合でも未勝利という状況が続いている。来季の欧州カップ戦出場へ、5試合ぶりのリーグ戦白星を掴むことはできるか。
試合開始から主導権を握るトッテナム。それでも、バーンリーは徐々に勢いを増していく。お互いに無得点のまま迎えた38分、トッテナムがセットプレーからミッキー・ファン・デ・フェンに得点が生まれ、先制に成功する。
しかし、バーンリーも45分、敵陣深くの右サイドに張っていたカイル・ウォーカーへボールがつながり、ウォーカーはすかさずクロス。これにアクセル・トゥアンゼべが右足ダイレクトでゴールに叩き込み、前半で追いついた。前半は、1−1で終えた。
次の1点を奪ったのは、バーンリーだった。敵陣でのパス回しから得点への筋道を探り続けて76分、ジェイドン・アンソニーのパスをボックス内で受けたライル・フォスターがシュート。一旦はトッテナムのGKグリエルモ・ヴィカーリオにはバレたものの、こぼれ球をフォスターが押し込み、バーンリーが逆転してみせた。
だが、試合はこのままでは終わらない。トッテナムは90分、ウィルソン・オドベールの右からのクロスにクリスティアン・ロメロが飛び込みながらも頭で合わせ、トッテナムは土壇場で追いついた。
その後もトッテナムは猛攻をかけたが、試合はこのまま終了。トッテナムは2−2でバーンリーと引き分けた。
バーンリーは、2月2日に行われる次節でサンダーランドと対戦。トッテナムはこの後、28日に行われるCL・リーグフェーズ最終節で敵地にてフランクフルト（ドイツ）と対戦する。
【スコア】
バーンリー 2−2 トッテナム・ホットスパー
【得点者】
0−1 38分 ミッキー・ファン・デ・フェン（トッテナム・ホットスパー）
1−1 45分 アクセル・トゥアンゼベ（バーンリー）
2−1 76分 ライル・フォスター（バーンリー）
2−2 90分 クリスティアン・ロメロ（トッテナム・ホットスパー）
