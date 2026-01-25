フルアムがブライトンに逆転勝利！ H・ウィルソンが後半ATに劇的直接FK弾、三笘はフル出場
プレミアリーグ第23節が24日に行われ、ブライトンはアウェイでフルアムと対戦した。
両チームの勝ち点差は「1」で迎えた対戦。12位のブライトンはFAカップでマンチェスター・ユナイテッドに勝利しているが、直近のリーグ戦5試合で3分と勝ちきれない試合が多い。三笘薫は、自身のプレーでチームを勝利に導くことができるか。
対する11位のフルアムは前節のリーズ戦で敗れたものの、それまではリーグ戦6試合で4勝2分と無敗をキープしていた。ホームで勝利し、再び勢いに乗りたいところだった。
三笘薫が先発出場した一戦。立ち上がりは、フルアムが試合のペースを握る。それでも28分、敵陣の左サイド深くでのパスワークからヤシン・アヤリがドリブルでボックスに侵入すると、そのまま右足でシュート。これがゴールのニア上に突き刺さり、ブライトンが先制した。
後半に入り、三笘薫が起点となりながらブライトンがチャンスを作り続ける。しかし、なかなか追加点を奪えないまま時計の張りが進んでいく。するとフルアムは72分、後方からのロングボールに抜け出したサムエル・チュクウェゼがそのままボックス内から左足でシュートを流し込み、同点とした。
ところがその直後の74分、ブライトンは三笘薫のパスに抜け出したダニー・ウェルベックが倒れ込みながらもシュートを流し込んでゴールネットを揺らす。再びリードを奪ったかに思えたが、VARの結果、オフサイドとして得点は取り消されてしまった。
このまま試合が終わるかと思われたが、後半アディショナルタイム2分にスコアが動いた。フルアムがFKのチャンスを得ると、キッカーのハリー・ウィルソンが蹴ったボールはGKバルト・フェルブルッヘンの手を弾きながら直接ゴールネットを揺らした。
試合はこのまま終了し、フルアムが2−1でブライトンに勝利した。なお、三笘薫はフル出場を果たした。
次節、フルアムは2月1日にアウェイでマンチェスター・ユナイテッドと対戦。ブライトンは1月31日にホームにエヴァートンを迎える。
【スコア】
フルアム 2−1 ブライトン
【得点者】
0−1 28分 ヤシン・アヤリ（ブライトン）
1−1 72分 サムエル・チュクウェゼ（フルアム）
2−1 90＋2分 ハリー・ウィルソン（フルアム）
