伊藤洋輝がCKから先制弾も、バイエルンは今季リーグ戦初黒星…ヴォルフスブルクに加入の塩貝健人がブンデスデビュー/ブンデスリーガ第19節
ブンデスリーガ第19節が24日に行われ、各地で日本人選手が出場した。
今シーズン、ここまでリーグ戦無敗と圧倒的な強さを見せるバイエルンに所属する日本代表DF伊藤洋輝は、本拠地でアウクスブルクと対戦。左サイドバック（SB）でスタメン出場を飾ると、序盤からボールを握り試合を支配する。
すると23分、右CKから伊藤が高い打点で頭で合わせ、先制点を記録。その後、追加点を奪えない時間帯が続くと、アウクスブルクは75分にCKからアルトゥール・シャヴェスが叩き込み、試合を振り出しに戻す。迎えた81分、アン・ノア・マセンゴのゴールでアウクスブルクが逆転に成功する。
その後、攻勢を強めるバイエルンだったが、同点に追いつくことはできず。今季リーグ戦19試合目にして初黒星を喫した。なお、伊藤は80分までプレーしている。
今月18日にディノ・トップメラー前監督を解任したフランクフルトは、日本代表MF堂安律がスタメンに名を連ね、U−23日本代表DF小杉啓太はベンチから出番を待つことに。日本代表DF町田浩樹が長期離脱しているホッフェンハイムとの一戦で、今冬に加入したアルノー・カリムエンドが、DFの背後に抜け出し、18分に先制点をもたらす。前半アディショナルタイムには、ピンチを迎えるもGKカウアイ・サントスのセーブで切り抜ける。
後半に入り、マックス・メルシュテットの得点でホッフェンハイムが同点に追いつくと、60分に右からのクロスにオザン・カバクがヘディングで合わせ逆転に成功する。さらに65分にも追加点を奪い、ホッフェンハイムが3−1で逆転勝利を収めた。
日本代表DF菅原由勢とU−21ドイツ代表GK長田澪（ミオ・バックハウス）がスタメン出場を果たしたブレーメンは、敵地でレヴァークーゼンと対戦。37分に巧みな崩しでルーカス・バスケスにゴールを奪われ、ブレーメンはビハインドを背負う。後半にスコアは動かず、ホームのレヴァークーゼンがリーグ戦3試合ぶりの白星を飾った。
日本人対決となったマインツvsヴォルフスブルクの一戦は、マインツの日本代表MF佐野海舟がスタメン出場、同MF川颯太はベンチ入りを果たし、今冬のヴォルフスブルクに加入したFW塩貝健人もさっそくメンバー入り。アウェイのヴォルフスブルクは、立ち上がりにモハメド・アムラが先制点を挙げると、1点のリードで試合を折り返す。
反撃を試みるマインツは68分にCKからフィリップ・ティーツが同点弾を挙げる。さらに72分には、またしてもCKからシュテファン・ベルが押し込み、4分間で逆転。その後、マインツがPKで追加点を挙げると、ヴォルフスブルクは85分に塩貝を投入する。しかし、そのまま試合は終わり、マインツが3−1で勝利を収めた。
【試合結果】
バイエルン 1−2 アウクスブルク
ホッフェンハイム 3−1 フランクフルト
レヴァークーゼン 1−0 ブレーメン
マインツ 3−1 ヴォルフスブルク
【動画】バイエルンの伊藤洋輝が復帰後初ゴール！
監督からの信頼を勝ち取る一撃👏— DAZN Japan (@DAZN_JPN) January 24, 2026
CKに圧倒的な打点のヘディングで合わせた
🇯🇵伊藤洋輝 待望の復帰後初ゴール‼️
🇩🇪ブンデスリーガ第19節
🆚バイエルン×アウスブルク
📺DAZN ライブ配信中#ブンデスリーガ #だったらDAZN pic.twitter.com/voJJUvtTTU