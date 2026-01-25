ブンデスリーガ 25/26の第19節 レーバークーゼンとブレーメンの試合が、1月24日23:30にバイ・アレーナにて行われた。

レーバークーゼンはパトリック・シック（FW）、アーネスト・ポク（FW）、ヨナス・ホフマン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するブレーメンは菅原 由勢（DF）、マルコ・グリュル（FW）、ユスティン・エンジンマー（FW）らが先発に名を連ねた。

15分、ブレーメンが選手交代を行う。アモス・ピーパー（DF）からフリアン・マラティーニ（DF）に交代した。

37分に試合が動く。レーバークーゼンのイブラヒム・マザ（MF）のアシストからルーカス・バスケス（DF）がゴールを決めてレーバークーゼンが先制。

ここで前半が終了。1-0とレーバークーゼンがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、以降は試合は動かず、レーバークーゼンが1-0で勝利した。

なお、ブレーメンに所属する菅原 由勢（DF）は先発し79分までプレーした。

2026-01-25 01:40:22 更新