ブンデスリーガ 25/26の第19節 マインツとウォルフスブルクの試合が、1月24日23:30にメ―ヴァ・アレーナにて行われた。

マインツは佐野 海舟（MF）、フィリップ・ティーツ（FW）、ベネディクト・ホラーバッハ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウォルフスブルクはジェナン・ペイチノビッチ（FW）、モハメド・アムーラ（FW）、クリスティアン・エリクセン（MF）らが先発に名を連ねた。なお、マインツに所属する川崎 颯太（MF）、ウォルフスブルクに所属する塩貝 健人（FW）はそれぞれベンチからのスタートとなった。

試合開始早々の3分に試合が動く。ウォルフスブルクのサエル・クンベディ（DF）のアシストからモハメド・アムーラ（FW）がゴールを決めてウォルフスブルクが先制。

ここで前半が終了。0-1とウォルフスブルクがリードしてハーフタイムを迎えた。

64分、マインツが選手交代を行う。パウル・ネベル（MF）からナディエム・アミリ（MF）に交代した。

65分、マインツが選手交代を行う。ダニー・ダコスタ（DF）からフィリップ・ムウェネ（DF）に交代した。

66分、ウォルフスブルクが選手交代を行う。モハメド・アムーラ（FW）からアダム・ダギム（MF）に交代した。

68分マインツが同点に追いつく。ナディエム・アミリ（MF）のアシストからフィリップ・ティーツ（FW）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

さらに73分マインツが逆転。ベネディクト・ホラーバッハ（FW）のアシストからシュテファン・ベル（DF）がゴールを決めて2-1と逆転する。

75分、ウォルフスブルクは同時に2人を交代。ビニシウス・ソウザ（MF）、パトリック・ビマー（FW）に代わりロブロ・マイエル（MF）、イェスパー・リンドストロム（MF）がピッチに入る。

83分マインツに貴重な追加点が入る。ナディエム・アミリ（MF）がPKを決めて3-1。2点差に広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、マインツが3-1で勝利した。

なお、マインツに所属する佐野 海舟（MF）はフル出場した。川崎 颯太（MF）は出場しなかった。

また、ウォルフスブルクに所属する塩貝 健人（FW）は85分から交代で出場した。

2026-01-25 01:50:27 更新