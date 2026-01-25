プレミアリーグ 25/26の第23節 フラムとブライトンの試合が、1月25日00:00にクレーブン・コテージにて行われた。

フラムはラウル・ヒメネス（FW）、ケビン（FW）、エミール・スミスロウ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するブライトンは三笘 薫（MF）、ダニー・ウェルベック（FW）、ヤシン・アヤリ（MF）らが先発に名を連ねた。

28分に試合が動く。ブライトンのオリビエ・ボスカリ（DF）のアシストからヤシン・アヤリ（MF）がゴールを決めてブライトンが先制。

ここで前半が終了。0-1とブライトンがリードしてハーフタイムを迎えた。

59分、フラムは同時に2人を交代。アントニー・ロビンソン（DF）、ケビン（FW）に代わりライアン・セセニョン（MF）、サムエル・チュクウェゼ（MF）がピッチに入る。

69分、フラムが選手交代を行う。エミール・スミスロウ（MF）からトム・ケアニー（MF）に交代した。

72分フラムが同点に追いつく。ヨアキム・アンデルセン（DF）のアシストからサムエル・チュクウェゼ（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

81分、ブライトンは同時に2人を交代。カルロス・バレバ（MF）、ディエゴ・ゴメス（MF）に代わりジェイムズ・ミルナー（MF）、ヤンクバ・ミンテ（FW）がピッチに入る。

88分、ブライトンは同時に3人を交代。オリビエ・ボスカリ（DF）、パスカル・グロス（MF）、ダニー・ウェルベック（FW）に代わりマキシム・デクーパー（DF）、ジョルジニオ・ルター（FW）、チャランポス・コストウラス（FW）がピッチに入る。

88分、フラムが選手交代を行う。アレックス・イウォビ（FW）からジョシュア・キング（DF）に交代した。

後半終了間際の90+2分フラムが逆転。ハリー・ウィルソン（FW）がゴールを決めて2-1と逆転する。

以降は試合は動かず、フラムが2-1で勝利した。

なお、ブライトンに所属する三笘 薫（MF）はフル出場した。

2026-01-25 02:00:11 更新