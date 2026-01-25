プロ・リーグ 25/26の第22節 ラ・ルビエールとシントトロイデンの試合が、1月25日00:00にEasi Arenaにて行われた。

ラ・ルビエールはパプムサ・フォール（FW）、ジェリー・アフリイェ（FW）、ジョエル・イト（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するシントトロイデンは後藤 啓介（FW）、伊藤 涼太郎（MF）、谷口 彰悟（DF）、畑 大雅（DF）、小久保 玲央ブライアン（GK）らが先発に名を連ねた。なお、シントトロイデンに所属する松澤 海斗（MF）はベンチからのスタートとなった。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

59分に試合が動く。ラ・ルビエールのジョルディ・リオンゴラ（MF）のアシストからパプムサ・フォール（FW）がヘディングシュートを決めてラ・ルビエールが先制。

しかし、63分シントトロイデンが同点に追いつく。アルブノール・ムヤ（FW）のアシストから谷口 彰悟（DF）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

69分、シントトロイデンが選手交代を行う。アルブノール・ムヤ（FW）から松澤 海斗（MF）に交代した。

72分、ラ・ルビエールが選手交代を行う。ダリオ・ベナビデス（DF）からノラン・ジロ（DF）に交代した。

76分、ラ・ルビエールが選手交代を行う。ジョエル・イト（MF）からティエリ・ルトンダ（DF）に交代した。

81分、ラ・ルビエールが選手交代を行う。ジェリー・アフリイェ（FW）からナション・ヌシンギ（MF）に交代した。

88分、シントトロイデンが選手交代を行う。伊藤 涼太郎（MF）からDiouf Oumar（FW）に交代した。

その直後の89分シントトロイデンが逆転。後藤 啓介（FW）のアシストからDiouf Oumar（FW）がゴールを決めて1-2と逆転する。

その後もシントトロイデンの選手交代が行われたがそのまま試合終了。シントトロイデンが1-2で勝利した。

なお、シントトロイデンに所属する後藤 啓介（FW）はフル出場した。伊藤 涼太郎（MF）は先発し88分までプレーした。谷口 彰悟（DF）はフル出場した。63分にゴールを決めたが、19分にイエローカードを受けている。畑 大雅（DF）はフル出場した。小久保 玲央ブライアン（GK）はフル出場した。松澤 海斗（MF）は69分から交代で出場した。

2026-01-25 02:00:52 更新