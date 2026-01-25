三笘薫は絶好機を活かせず。アシストは幻に…ブライトンは92分に被弾、フルアムに痛恨１−２逆転負け。10戦１勝と苦しい状況
現地１月24日開催のプレミアリーグ第23節で、三笘薫を擁する12位のブライトンが、勝点１差で11位のフルアムと敵地で対戦。三笘がリーグ戦４試合連続で先発した。
立ち上がりからやや守備の時間が多いなか、24分にゴール至近距離からヒメネスにシュートを浴びるも、守護神フェルブルッヘンがセーブする。
大ピンチを凌ぐと、27分にアヤリが強烈なミドルシュートをゴール左隅に突き刺し、ブライトンが先制に成功する。
直後の30分、ロングパスを絶妙なトラップで収めた三笘が一気に抜け出し、ビッグチャンスを迎えるが、GKレノの好守に阻まれる。
２点目を奪えずにいると、72分にロングパス１本で抜け出したチュクウェゼに被弾し、１−１の同点に追いつかれる。
そのわずか１分後には、カウンターから、三笘の絶妙なラストパスでウェルベックがネットを揺らすも、かなり際どいオフサイドで得点は取り消される。
このまま１−１でタイムアップかと思われたが、終了間際の90＋２分だった。ウィルソンに直接FKを叩き込まれ、ブライトンは１−２で痛恨の逆転負けを喫した。
この日も勝点３を掴めず、リーグ戦直近10試合でわずか１勝と中々に苦しい状況だ。なお、次々に交代カードを切るなか、三笘は２試合連続でフル出場した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】三笘が超絶アシストも…際どいオフサイドでノーゴールに
