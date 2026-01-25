大岩ジャパンが大会史上初U-23アジア杯連覇！ 小倉幸成の鮮烈ミドル２発など中国に４発完勝！ ロス五輪世代初タイトル獲得
大岩剛監督が率いるU-23日本代表は現地１月24日、サウジアラビアで開催されているU-23アジアカップの決勝で中国と激突した。
立ち上がりからゲームを支配する日本は、12分に先制。右サイドでボールを受けた古谷柊介のマイナスの折り返しを受けた大関友翔がワントラップから右足を一閃。鋭い一撃はディフレクションしてネットに突き刺さった。
さらに20分には、敵陣ボックス手前の厨房でボールを奪った小倉幸成が右足を一振り。強烈なミドルで追加点を奪った。
その後もゲームを支配する日本。41分には左サイドを突破した横山夢樹がグラウンダーのクロスを供給するも、味方には合わず。その直後にはボックス内左から横山が自ら狙ったがゴールとはならなかった。このまま２点をリードして前半を終える。
迎えた後半、日本は53分にチャンスを創出。カウンターからドリブルで持ち上がった佐藤龍之介のパスが大関に繋がって右足で狙うも、相手GKにキャッチされる。
57分には右からの古谷のクロスが敵陣ボックス内にいた相手の手に当たってPKを獲得。これを佐藤がしっかりと沈めてリードをさらに広げる。
その10分後にはピンチを迎え、フー・フェアタオのシュートのこぼれ球をヤン・シーに押し込まれたがオフサイドの判定に救われた。
すると76分、敵陣ボックス手前の中央で相手のクリアボールに反応した小倉が再び鋭いミドルを突き刺して、チーム４点目を決めた。
このまま試合は終了し、４−０で快勝。大会史上初の連覇を果たした大岩ジャパンが、ロス五輪世代としては初のタイトルを獲得した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】小倉幸成の圧巻ミドル弾２発！
