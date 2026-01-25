◇サッカー・U―23アジア杯サウジアラビア大会決勝 日本4―0中国（2026年1月24日 サウジアラビア・ジッダ）

U―23アジア杯サウジアラビア大会は24日、ジッダで決勝が行われ、日本が中国に4―0で快勝し、2大会連続3度目の優勝を果たした。前半12分にMF大関友翔（20＝川崎F）の先制弾を皮切りに小倉幸成（20＝法大）が2得点を挙げるなどチーム計4発の猛攻。大岩剛監督（53）は第1次政権でパリ五輪世代を率いた前回24年カタール大会に続いて頂点に導いた。

大岩監督は試合後のインタビューで「優勝できたことは選手が成長した証しじゃないかなと思う。若い選手たちなのでいろんなことを吸収しながら、経験を積みながら成長してくれたので今後につなげたい」と称えた。

先制は前半12分、大関がネットを揺らした。1―0の同20分には小倉のミドルシュートで追加点を奪うと、2―0の後半14分には相手DFのハンドで得たPKをMF佐藤龍之介（FC東京）が冷静に左隅へ蹴り込んで成功。3点リードで迎えた同31分には、小倉がこぼれ球から強烈ミドルを叩きこんで試合を決定づけた。

今回はU―23の大会ながら28年ロサンゼルス五輪を見据え、招集全23人を05年以降生まれのU―21世代で編成。大岩監督は「年上のハードな国に対してプレーできたことは評価していい」と認めた。今後もロス五輪に向けた強化や選手層拡大が続く。指揮官は「より成長していいグループにしていきたい。一段階も二段階もレベルを上げてほしい」と語った。