◆Ｕ―２３アジア杯▽決勝 日本４―０中国（２５日・サウジアラビア）

Ｕ―２３日本代表がＵ―２３中国代表との決勝戦を４―０で制して、Ｕ―２３アジア杯初の２大会連続優勝を成し遂げた。

韓国戦から先発４人を入れ替えて臨んだ大一番は、中国の大サポーターの声援がスタジアムに鳴り響く。開始直後のキックオフでいきなりボールと関係ない所で中国の選手に日本の選手が吹き飛ばされる場面もあったが、ノーファウル。５バックで守備を固めてきた中国に対し、日本の最初のチャンスは前半５分。ＣＫからＦＷンワディケ・ウチェブライアン世雄（桐蔭横浜大）が左足シュートを放つも、今大会全５試合無失点のＧＫリー・ハオの好セーブにあう。

直後に右からのクロスでピンチを招くが、相手のシュートミスに救われると、日本は前半１２分にエリア内でＭＦ大関友翔（川崎）が右足シュートを放つと、ボールが相手に当たってコースが変わり、ネットを揺らす。ＶＡＲチェックでも判定は変わらず幸先良く先制点を奪った。

さらに同２０分にはＭＦ小倉幸成（法大）がゴール前でのボール奪取から右足を振り抜き、ミドルシュートをゴール左へ決めて追加点。試合を優位に進めた日本は、ＧＫ荒木琉偉（Ｇ大阪）、ＤＦ市原吏音（大宮）、永野修斗（藤枝）を中心とした守備陣も安定感を見せて、前半は２―０で折り返した。

後半も立ち上がりからＭＦ大関が決定機を迎えるも決めきれず。それでも、後半１４分にＰＫをＭＦ佐藤龍之介（ＦＣ東京）がゴール左に冷静に決めて３点目。佐藤は今大会４点目で大会トップに並んだ。

同２２分には中国にエリア内でシュートのこぼれ球を押し込まれたがオフサイド。すると同３１分にＭＦ小倉が再び右足ミドルシュートをたたき込んで４点目で試合を決めた。

各国が２３歳以下の選手で臨む中、日本は２８年ロサンゼルス五輪世代の強化を念頭に２００５年以降生まれの２１歳以下で臨んだ中、強さを証明した。