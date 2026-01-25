【AFC U23アジアカップ】U-23日本代表 4−0 U-23中国代表（日本時間1月25日／プリンス・アブドゥッラー・アル・ファイサル・スタジアム）

【映像】大会連覇に導いた小倉幸成の強烈ミドル炸裂！

U-23日本代表は1月25日、AFC U23アジアカップの決勝でU-23中国代表と対戦。前半は大関友翔、小倉幸成のゴールでリードすると、後半は佐藤龍之介のPKと小倉の2点目により4ー0で勝利した。この結果日本代表は大会史上初となる連覇を達成し、史上最多3回目となるアジアの頂点に立った。大会MVPには4得点で得点王に輝いた佐藤が選出されている。

1月20日に行われた準決勝でU-23韓国代表に1ー0で勝利した日本代表は、U-23ベトナム代表に勝利した中国代表と激突する。史上初となる大会連覇に向けて4ー3ー3のフォーメーションでスタート。GKは荒木琉偉、DFは右から小泉佳絃、永野修都、市原吏音、梅木怜が入る。中盤はアンカーに小倉、インサイドハーフに佐藤、大関。最前線は古谷柊介、ンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄、横山夢樹が並んだ。

試合はお互い球際に激しい展開の中、12分に日本代表がスコアを動かす。右サイドに張り出した古谷が入れたマイナスの折り返しに大関が反応。うまく反転して右足を振り抜くと、ブロックに入った相手にあたりながらもゴールネットを揺らした。なお、中国代表にとってはこれが今大会初失点となった。

さらに20分にはボックス外でこぼれ球を拾った小倉が右足で強烈なシュートを放つと、これがゴールの左隅を捉えて2点目。迎えた前半終盤の45分には危ないシーンが。中国代表のセットプレーで、市原がバックヘッドでクリアした直後に、DFポン・シャオが飛び込む。市原の後頭部にヘディングする危ないプレーとなり、これに怒った小倉が大きなジェスチャーで主審にアピールすると、これが異議と取られて小倉にイエローが出された。

迎えた後半も日本代表が主導権を握る。すると57分には右サイドを抜けただした古谷のパスが相手のハンドを誘いPKを獲得。これを佐藤が冷静に決めて3点目を挙げた。

68分にはDFフー・フェアタオが放ったシュートのこぼれ球をDFヤン・シーに押し込まれる。しかし、ヤン・シーがオフサイドポジションだったため、このゴールは認められなかった。

試合終盤は中国代表の猛攻にさらされたが、76分には小倉がこの日2点目となるミドルシュートで試合の大勢を決める。終盤は中国代表のラフプレーにさらされるもそのまま4ー0で日本代表が勝利。大会史上初となる連覇とともに通算でも最多3度目の優勝となった。

（ABEMA de DAZN／AFC U23アジアカップ）