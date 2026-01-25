ホームでヴォルフスブルクを３−１で下したマインツ（赤）。（C）Getty Images

　現地１月24日に開催されたブンデスリーガの第19節で、佐野海舟と川粼颯太が所属するマインツと塩貝健人が加入したヴォルフスブルクが前者の本拠地メバ・アリーナで対戦した。

　佐野がスタメン、川崎がベンチスタートとなった一方、今冬にオランダのNECから移籍してきた塩貝も初のメンバー入りを果たした。

　先にスコアボードを動かしたのはヴォルフスブルクだ。３分、エリア内右からクンベディがクロスを供給。反応したアムラが右足のワンタッチシュートでネットを揺らした。

　ビハインドを負ったマインツは、21分にイ・ジェソンがエリア内で倒されてPKを獲得。だが、ティーツがゴール右に放ったキックは、相手GKグラバラに阻まれる。

　45 ＋４分には、右サイドで佐野からのパスを受けたダ・コスタがゴール前にクロスを供給。反応したホラーバッハが右足でシュート。しかし、相手DFのブロックに遭い、得点とはならない。
 
　後半に入っても、攻め続けたマインツは68分に同点弾を奪う。アミリの左CKからティーツが力強いヘディングシュートを叩き込んだ。さらに72分、またもアミリの左CKから、ホラーバッハの頭に当たったボールをベルが押し込み、逆転に成功する。

　止まらないマインツは、81分に右CKの流れから相手のハンドでPKを獲得。アミリがキッカーを務める。確実に仕留めて、リードを２点に広げた。

　追いつかれたヴォルフスブルクは84分に塩貝を投入。ブンデスデビューを飾った20歳の日本人FWは、積極的にボールを引き受けてゴールに迫るも、得点を奪えなかった。

　試合はこのまま終了し、マインツが３−１で勝利した。なお、川粼は出番なしに終わっている。

