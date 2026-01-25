伊藤洋輝が今季初ゴール!! 圧巻の高打点ヘッドでバイエルン加入後2点目
[1.24 ブンデスリーガ第19節 バイエルン - アウクスブルク]
バイエルンのDF伊藤洋輝が24日、ブンデスリーガ第19節のアウクスブルク戦で今シーズン初ゴールを決めた。
リーグ戦3試合連続先発出場の伊藤は前半23分、MFマイケル・オリーズが蹴った右CKにゴールエリア内で反応。DFセドリック・ツェジガーに完全に競り勝つ打点の高いヘディングシュートでゴールネットを揺らし、先制点をもたらした。
伊藤は昨シーズンにバイエルンへ加入したが、プレシーズン中に右足中足骨を骨折。復帰後はブンデスリーガで6試合、UEFAチャンピオンズリーグで2試合に出場したものの、2025年3月29日のザンクト・パウリ戦で右足中足骨骨折を再発し、再び離脱を余儀なくされた。
それでもシーズンをまたいで昨年11月に約8か月ぶりの復帰を果たし、いきなり1アシストを記録した。その後はコンスタントに出場を重ね、24-25シーズンの第23節以来となる加入後2点目を奪った。
