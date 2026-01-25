アヤックスvsフォレンダム スタメン発表
[1.24 オランダ・エールディビジ第20節](アムステルダム・アレナ)
※24:30開始
<出場メンバー>
[アヤックス]
先発
GK 1 ビテスラフ・ヤロシュ
DF 2 ルーカス・ローザ
DF 3 アントン・ガーエイ
DF 15 ユーリ・バース
DF 30 アーロン・バウマン
MF 6 ユーリ・レヘール
MF 18 デイビィ・クラーセン
MF 48 ショーン・ステュア
FW 9 カスパー・ドルベリ
FW 11 ミカ・ゴドツ
FW 43 ラヤーン・ブニーダ
控え
GK 12 ジョエリ・ヒールケンス
GK 22 レムコ・パスフェール
DF 4 板倉滉
DF 24 ジョルシー・モキオ
DF 32 冨安健洋
DF 37 ヨシプ・シュタロ
DF 41 ジェラ・アルダース
MF 10 オスカル・グロフ
MF 28 キアン・フィツジム
FW 17 オリバー・エドバールセン
FW 25 ボウト・ベグホルスト
FW 66 P. Nash
監督
Fred Grim
[フォレンダム]
先発
GK 1 K. van Oevelen
DF 3 M. Amevor
DF 5 P. Ugwu
DF 20 N. Verschuren
DF 32 Y. Leliendal
MF 7 O. Kökçü
MF 11 A. Oehlers
MF 17 J. Ideho
MF 18 N. Bukala
MF 23 D. Kwakman
FW 10 B. Kuwas
控え
GK 16 R. Steur
GK 22 D. Vlak
DF 2 D. Payne
DF 14 A. Meijers
DF 28 S. Esajas
MF 6 A. Plat
MF 27 M. Mau-Asam
MF 38 T. Codinha
FW 21 ロベルト・ミューレン
FW 24 K. Wong-A-Soij
監督
クライスリック
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります