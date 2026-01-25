[1.24 オランダ・エールディビジ第20節](アムステルダム・アレナ)

※24:30開始

<出場メンバー>

[アヤックス]

先発

GK 1 ビテスラフ・ヤロシュ

DF 2 ルーカス・ローザ

DF 3 アントン・ガーエイ

DF 15 ユーリ・バース

DF 30 アーロン・バウマン

MF 6 ユーリ・レヘール

MF 18 デイビィ・クラーセン

MF 48 ショーン・ステュア

FW 9 カスパー・ドルベリ

FW 11 ミカ・ゴドツ

FW 43 ラヤーン・ブニーダ

控え

GK 12 ジョエリ・ヒールケンス

GK 22 レムコ・パスフェール

DF 4 板倉滉

DF 24 ジョルシー・モキオ

DF 32 冨安健洋

DF 37 ヨシプ・シュタロ

DF 41 ジェラ・アルダース

MF 10 オスカル・グロフ

MF 28 キアン・フィツジム

FW 17 オリバー・エドバールセン

FW 25 ボウト・ベグホルスト

FW 66 P. Nash

監督

Fred Grim

[フォレンダム]

先発

GK 1 K. van Oevelen

DF 3 M. Amevor

DF 5 P. Ugwu

DF 20 N. Verschuren

DF 32 Y. Leliendal

MF 7 O. Kökçü

MF 11 A. Oehlers

MF 17 J. Ideho

MF 18 N. Bukala

MF 23 D. Kwakman

FW 10 B. Kuwas

控え

GK 16 R. Steur

GK 22 D. Vlak

DF 2 D. Payne

DF 14 A. Meijers

DF 28 S. Esajas

MF 6 A. Plat

MF 27 M. Mau-Asam

MF 38 T. Codinha

FW 21 ロベルト・ミューレン

FW 24 K. Wong-A-Soij

監督

クライスリック

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります