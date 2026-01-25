ブンデスリーガ 25/26の第19節 ハイデンハイムとライプチヒの試合が、1月24日23:30にフォイト・アレーナにて行われた。

ハイデンハイムはマービン・ピエリンガー（FW）、マティアス・ホンザク（FW）、アドリアン・ベック（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するライプチヒはアントニオ・ヌサ（FW）、ロムロ（FW）、ヤン・ディオマンデ（FW）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

62分に試合が動く。ライプチヒのヤン・ディオマンデ（FW）のアシストからリドル・バク（MF）がゴールを決めてライプチヒが先制。

63分、ハイデンハイムは同時に2人を交代。アリヨン・イブラヒモビッチ（MF）、アドリアン・ベック（MF）に代わりサーロンド・コンテ（FW）、シュテファン・シマー（FW）がピッチに入る。

68分ライプチヒが追加点。アントニオ・ヌサ（FW）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

さらに70分ライプチヒが追加点。ダビト・ラウム（DF）がゴールで0-3。3点差となる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ライプチヒが0-3で勝利した。

なお、ハイデンハイムは89分にベネディクト・ギンバー（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

