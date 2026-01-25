ドジャース・山本由伸投手（27）が24日、「NIKE HARAJUKU」でトークショーに参加した。延長18回までもつれた昨年のワールドシリーズ（WS）第3戦で、救援登板に備えて「中1日」でブルペンで肩をつくった舞台裏を明かした。質問コーナーではオフのリラックス法などにも触れ、メジャー3年目の今季に向け「世界一の投手」になることを改めて誓った。

あの激闘から約3カ月。約150人の聴衆を前に、山本は当時を赤裸々に振り返った。

「もちろん投げる予定はなかったので、試合が始まった時にコーヒーを飲んでいましたし、めっちゃゆっくりしていました」

延長18回までもつれたブルージェイズとのWS第3戦。第2戦で完投勝利を挙げていた右腕は、第6戦先発に備えベンチで応援に徹していた。

「あの日はたまたまお寿司屋さんが（クラブハウスに）来てくれる日だった。3回くらいに軽食がてら、寿司も食べていたんです」

食あたりのリスクを避けるため、シーズン中は登板前に“生もの”の寿司は食べないようにしている。ただ、金曜日の本拠地開催試合が「寿司フライデー」として、ナインに寿司が振る舞われることを「小さな楽しみ」と明かすほど寿司好き。その日は月曜日だったが、大好物に飛びつき「投げるわけがなかったので」と笑った。

延長戦が進み、ベンチに残る投手は第5戦先発のスネルと山本の2人になりそうだった。デーブ・ロバーツ監督と話し合った。

「自分のすべきことが分からなかった。ここでいける（投げられる）というのが喜ばれているのか。良いことをしているのか、ただのわがままなやつになっているのか」

気遣いの男らしい葛藤。「中1日」で延長17回からブルペンで投げ始めた。直後の延長18回の攻撃でフリーマンのサヨナラ弾が飛び出し、予定された19回からの登板はなくなった。第6戦でも好投し「中0日」の第7戦の9回途中から志願の連投。計3勝を挙げてMVPに輝いたのは、19回に備えてブルペンで肩をつくった、あの経験が生きたからだ。

この日、3月のWBCについて言及はなかったが、既に昨年12月に出場に前向きな意思を示しており、その後のシーズンでは日本選手初のサイ・ヤング賞や、チームとしては21世紀初の3連覇を見据える。「とにかく一番。世界一のピッチャーをずっと目指してやっている。一つずつクリアして、全員が認めるものになりたい」。再び世界を驚かせる準備はできている。（柳原 直之）

▽25年WS第3戦ドジャース6X―5ブルージェイズ（10月27日・ドジャースタジアム） 午後5時11分に始まり、終了は午後11時50分。延長18回はWS最長タイで、試合時間6時間39分はWS史上2番目の長さだった。大谷は2本塁打を含む4安打3打点で、9回以降は4打席連続敬遠。5―5で延長戦に突入し、18回にフリーマンの中越えサヨナラ弾で決着した。ド軍は佐々木が8回から救援するなど10投手、ブ軍は9投手が登板した。