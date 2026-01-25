【今日の献立】2026年1月25日(日)「みんな大好き！鶏そぼろ丼 彩り鮮やか」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「みんな大好き！鶏そぼろ丼 彩り鮮やか」 「ホウレン草の白和え」 「ジャガイモのみそ汁」 の全3品。
簡単に作れてバランスのよい、丼・みそ汁・小鉢の定番和食定食。
【主食】みんな大好き！鶏そぼろ丼 彩り鮮やか
家族みんな大好きな、鶏ひき肉と卵のそぼろ丼の基本レシピ。混ぜるだけササッと作れて便利です。甘辛の黄金比の味付けでご飯が進みます。作り置きにも。
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：648Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）鶏ひき肉 150g
＜調味料＞
酒 大さじ2
みりん 大さじ1
砂糖 大さじ1
しょうゆ 大さじ1
＜卵液＞
溶き卵 2個分
砂糖 小さじ2
塩 少々
キヌサヤ 4~5枚
ご飯 (炊きたて)茶碗大盛り2杯分
サラダ油 適量
【下準備】キヌサヤは筋を引き、分量外の塩を入れた熱湯でゆでて水に取る。粗熱が取れたら、斜めに細切りにする。
©Eレシピ
【作り方】1. 小鍋に＜調味料＞の材料を入れて混ぜ、鶏ひき肉を加えて混ぜ合わせる。中火にかけ、菜ばし6本で混ぜながら、水分がなくなりパラパラになるまで炒める。
©Eレシピ
2. 薄くサラダ油をひいた小鍋に＜卵液＞の材料を混ぜ合わせる。弱火にかけ、菜ばし6本で混ぜながら、そぼろ状になるまで炒める。
©Eレシピ
3. 器にご飯をよそい、(1)と(2)、キヌサヤをのせる。
©Eレシピ
【副菜】ホウレン草の白和え
定番の白和え。覚えておくと具材のアレンジがききます。
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：128Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）ホウレン草 1/2束
ニンジン 3cm
＜和え衣＞
絹ごし豆腐 100g
練り白ゴマ 大さじ1.5
砂糖 小さじ1/2
塩 少々
【下準備】絹ごし豆腐はキッチンペーパーに包み、重しをのせて10分程水きりする。
©Eレシピ
ホウレン草は熱湯でサッとゆでて冷水に取り、水気を絞って根元を切り落とし、幅3cmに切る。
©Eレシピ
ニンジンは皮をむき、長さ3cmの細切りにする。熱湯でゆで、ザルに上げて水気をきる。
©Eレシピ
【作り方】1. ＜和え衣＞を作る。すり鉢に絹ごし豆腐を入れ、なめらかになるまでする。練り白ゴマ、砂糖、塩を加えて混ぜる。ホウレン草とニンジンを加えて和え、器に盛る。
©Eレシピ
【スープ・汁】ジャガイモのみそ汁
ジャガイモとニンジンが入った、野菜の甘みたっぷりのみそ汁です。
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：82Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）ジャガイモ 1個
ニンジン 4cm
だし汁 400ml
みそ 大さじ2
ネギ (刻み)大さじ2
【下準備】ジャガイモは皮をむき幅5mmのイチョウ切りにする。ニンジンは皮をむき、短冊切りにする。
©Eレシピ
【作り方】1. 鍋にだし汁とジャガイモ、ニンジンを入れて中火にかける。やわらかくなったら、みそを溶き入れ、ネギを加えて器に注ぐ。
©Eレシピ