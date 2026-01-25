プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「みんな大好き！鶏そぼろ丼 彩り鮮やか」 「ホウレン草の白和え」 「ジャガイモのみそ汁」 の全3品。
簡単に作れてバランスのよい、丼・みそ汁・小鉢の定番和食定食。

【主食】みんな大好き！鶏そぼろ丼 彩り鮮やか
家族みんな大好きな、鶏ひき肉と卵のそぼろ丼の基本レシピ。混ぜるだけササッと作れて便利です。甘辛の黄金比の味付けでご飯が進みます。作り置きにも。

©Eレシピ


調理時間：15分
カロリー：648Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

鶏ひき肉  150g
＜調味料＞
  酒  大さじ2
  みりん  大さじ1
  砂糖  大さじ1
  しょうゆ  大さじ1
＜卵液＞
  溶き卵  2個分
  砂糖  小さじ2
  塩  少々
キヌサヤ  4~5枚
ご飯  (炊きたて)茶碗大盛り2杯分
サラダ油  適量

【下準備】

キヌサヤは筋を引き、分量外の塩を入れた熱湯でゆでて水に取る。粗熱が取れたら、斜めに細切りにする。

©Eレシピ



【作り方】

1. 小鍋に＜調味料＞の材料を入れて混ぜ、鶏ひき肉を加えて混ぜ合わせる。中火にかけ、菜ばし6本で混ぜながら、水分がなくなりパラパラになるまで炒める。

©Eレシピ


2. 薄くサラダ油をひいた小鍋に＜卵液＞の材料を混ぜ合わせる。弱火にかけ、菜ばし6本で混ぜながら、そぼろ状になるまで炒める。

©Eレシピ


3. 器にご飯をよそい、(1)と(2)、キヌサヤをのせる。

©Eレシピ



【副菜】ホウレン草の白和え
定番の白和え。覚えておくと具材のアレンジがききます。

©Eレシピ


調理時間：15分
カロリー：128Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

ホウレン草  1/2束
ニンジン  3cm
＜和え衣＞
  絹ごし豆腐  100g
  練り白ゴマ  大さじ1.5
  砂糖  小さじ1/2
  塩  少々

【下準備】

絹ごし豆腐はキッチンペーパーに包み、重しをのせて10分程水きりする。

©Eレシピ


ホウレン草は熱湯でサッとゆでて冷水に取り、水気を絞って根元を切り落とし、幅3cmに切る。

©Eレシピ


ニンジンは皮をむき、長さ3cmの細切りにする。熱湯でゆで、ザルに上げて水気をきる。

©Eレシピ



【作り方】

1. ＜和え衣＞を作る。すり鉢に絹ごし豆腐を入れ、なめらかになるまでする。練り白ゴマ、砂糖、塩を加えて混ぜる。ホウレン草とニンジンを加えて和え、器に盛る。

©Eレシピ



【スープ・汁】ジャガイモのみそ汁
ジャガイモとニンジンが入った、野菜の甘みたっぷりのみそ汁です。

©Eレシピ


調理時間：15分
カロリー：82Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

ジャガイモ  1個
ニンジン  4cm
だし汁  400ml
みそ  大さじ2
ネギ  (刻み)大さじ2

【下準備】

ジャガイモは皮をむき幅5mmのイチョウ切りにする。ニンジンは皮をむき、短冊切りにする。

©Eレシピ



【作り方】

1. 鍋にだし汁とジャガイモ、ニンジンを入れて中火にかける。やわらかくなったら、みそを溶き入れ、ネギを加えて器に注ぐ。

©Eレシピ