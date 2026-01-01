セリエA 25/26の第22節 コモとトリノの試合が、1月24日23:00にスタディオ・ジュゼッペ・シニガーリャにて行われた。

コモはアナスタシオス・ドウビカス（FW）、マルティン・バトゥリナ（MF）、ニコラス・パス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するトリノはチェ・アダムス（FW）、シリル・ヌゴンジュ（FW）、ニコラ・ブラシッチ（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の8分に試合が動く。コモのリュカ・ダクーニャ（MF）のアシストからアナスタシオス・ドウビカス（FW）がゴールを決めてコモが先制。

さらに16分コモが追加点。アレックス・バジェ（DF）のアシストからマルティン・バトゥリナ（MF）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

21分、トリノが選手交代を行う。アルディアン・イスマイリ（DF）からギジェルモ・マリパン（DF）に交代した。

ここで前半が終了。2-0とコモがリードしてハーフタイムを迎えた。

59分コモが追加点。リュカ・ダクーニャ（MF）がPKで3-0。3点差となる。

さらに66分コモが追加点。マルティン・バトゥリナ（MF）のアシストからアナスタシオス・ドウビカス（FW）がゴールで4-0。4点差となる。

67分、トリノは同時に3人を交代。シリル・ヌゴンジュ（FW）、アドリアン・タメゼ（MF）、エミルハン・イルカン（MF）に代わりドゥバン・サパタ（FW）、ラファエル・オブラドール（DF）、ティーノ・アンジョリン（MF）がピッチに入る。

68分、コモは同時に3人を交代。ヘスス・ロドリゲス（FW）、マルティン・バトゥリナ（MF）、マキシモ・ペッローネ（MF）に代わりニコラス・キューン（FW）、マクサンス・カケレ（MF）、セルジ・ロベルト（MF）がピッチに入る。

70分コモが追加点。マクサンス・カケレ（MF）のアシストからニコラス・キューン（FW）がゴールで5-0。5点差となる。

73分、コモは同時に2人を交代。アナスタシオス・ドウビカス（FW）、ニコラス・パス（MF）に代わりアルベルト・モレノ（DF）、イバン・スモルチッチ（DF）がピッチに入る。

76分コモが追加点。マクサンス・カケレ（MF）がゴールで6-0。6点差となる。

以降は試合は動かず、コモが6-0で勝利した。

なお、トリノは17分にマルクス・ペデルセン（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-25 01:00:24 更新