伊藤洋輝の今季初得点でバイエルン先制！　CKからヘディングで豪快にゴール

　バイエルンに所属する日本代表DF伊藤洋輝が、アウクスブルク戦でゴールを決めた。

　ブンデスリーガ第19節が24日に行われ、バイエルンはアウクスブルクと対戦。両チーム共にスコアレスで迎えた23分、バイエルンが右CKのチャンスを得ると、キッカーを務めたミカエル・オリーズの蹴ったボールに対し、伊藤は空中戦を制して叩きつけるようにヘディングシュート。これがゴールネットを揺らし、バイエルンが先制に成功した。

　この試合が今季の伊藤にとって公式戦11試合目。これまでリーグ戦で3アシストを記録していたが、ゴールは今季初となった。なお、バイエルンは伊藤の得点により1点をリードして前半を終えている。


【動画】伊藤洋輝が今季初ゴール! バイエルンが先制に成功