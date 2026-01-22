山田裕貴「“最強”になりたいんですよ」、中島健人「俺もね…」同じだった
俳優の山田裕貴（35歳）が、1月24日に放送された情報番組「王様のブランチ」（TBS系）に出演。「“最強”になりたいんですよ。“最強の俳優”になりたくて」と熱く語った。
山田はこの日、今春放送予定のSPドラマ「ちるらん 新撰組鎮魂歌」の宣伝を兼ねて、中島健人と共に番組のインタビューに対応。同作で土方歳三役を演じる山田は、演じる中で自身との共通点があったという。
山田は「僕これ…自分もそうなんですけど、“最強”になりたいんですよ。“最強の俳優”になりたくて」と話し、中島は「かっこいい〜…」とコメント。山田は「えっ、かっこいいんですか？ めっちゃダサくないですか？ 『オレ、最強の俳優になりたいんですよ！』って、めっちゃダサくない？」と、ダサいという自覚はあると語る。
しかし、中島は「いやでも、俺もね、ライブのMCの最後にこう言うんだよね。『オレ、すげえヤツになりたいんだよね』」と明かし、山田は「一緒じゃん（笑）」と大笑いした。
山田は土方歳三役を演じる中で、「誰にもできねぇことやんのがかっけぇんだろうが！」という好きなセリフがあったそうで、「僕はやってないところに行きたい、というか。誰かが成し得てないようなところに到達したい、みたいなのが自分の中にあって。それはものすごく役とリンクするところ」と語った。
