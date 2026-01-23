◇サッカー・U―23アジア杯サウジアラビア大会決勝 日本―中国（2026年1月24日 サウジアラビア・ジッダ）

U―23アジア杯サウジアラビア大会は24日、ジッダで決勝が行われ、日本が中国と対戦。前半を2―0のリードで折り返した。

2大会連続3度目の優勝を目指す日本は前半から主導権を奪った。前半4分、右コーナーキックからこぼれ球をンワディケ・ウチェブライアン世雄（桐蔭横浜大）がシュート。惜しくもゴールキーパーの好反応で阻まれて先制とはならなかった。

前半11分、右サイドの古谷柊介（東京国際大）からパスを受けた大関友翔（川崎F）が右足を振り抜くと、相手ディフェンダーの足に当たって軌道が変わった。この軌道の変化が功を奏し、ゴールキーパーの反応を遅らせ、ボールはそのままゴールネットを揺らした。

さらに前半19分、前線でアーリークロスを相手ディフェンダーがヘディングでクリア。このこぼれ球を相手選手がトラップした瞬間、小倉幸成（法大）が体を素早く入れ込んで奪った。そのまま相手をかわし、ミドルシュートを決めて2点目を奪った。

その後も試合を優位に進め、前半を2−0で終えた。