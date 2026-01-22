アメリカのトランプ大統領はカナダが中国と貿易協定を結べば、カナダからの輸入品に100%の関税を課すと警告しました。

アメリカのトランプ大統領は24日、SNSへの投稿で「もしカナダが中国と貿易協定を結べば、カナダからの輸入品にただちに100%の関税を課す」と表明しました。

カナダのカーニー首相は16日に中国の習近平国家主席と会談し、カナダが中国製のEV=電気自動車に課している関税を引き下げる一方、中国はカナダ産の菜種に対する関税を引き下げることで合意。

両国は今後、経済や貿易関係の一段の改善を目指す姿勢を示していました。

トランプ氏はこうしたカナダの姿勢を「大きな間違いだ」と指摘。

「中国はカナダを丸ごと食い尽くし、ビジネス、社会構造、そして生活様式を破壊するだろう」と主張しています。

トランプ氏はカーニー氏が20日に「ダボス会議」で国際社会でのアメリカの姿勢を暗に批判したとみられた演説をして以降、カーニー氏とカナダに対する圧力を強めています。

トランプ氏は、23日のSNSへの投稿でも、カナダがアメリカの次世代ミサイル防衛システム「ゴールデン・ドーム」構想に反対していると主張し、強い不満を表明していました。