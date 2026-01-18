「破壊された」「無敵のGKが破られた」日本が20分で鮮烈２発！５戦無失点だった中国のファンは唖然「本当に恥ずかしい。もう見たくない」【U-23アジア杯】
大岩剛監督が率いるU-23日本代表は現地１月24日、サウジアラビアで開催されているU-23アジアカップの決勝で、中国と対戦している。
序盤から押し込んだ日本は12分、古谷柊介のクロスを受けたMF大関友翔が振り向き様にシュート。鮮やかに先制点を挙げる。
さらに20分、敵陣でボールを奪ったMF小倉幸成がミドルシュートを突き刺し、追加点を奪った。
中国はここまで５試合無失点だったため、早々の２失点に同国のファンは唖然。インターネット上では、次のような声が上がった。
「失点が早すぎる」
「破壊された」
「なんてこった！」
「無敵のGKが破られた」
「あっという間にゴールを許してしまった！」
「本当に恥ずかしい。もう見たくない」
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】大関の鮮やかな先制弾＆小倉の圧巻ミドル弾
