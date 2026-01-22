【ワシントン＝中根圭一】Ｘ（旧ツイッター）に導入された生成ＡＩ（人工知能）「Ｇｒｏｋ（グロック）」による画像編集機能を悪用し、他人の画像を性的な画像に加工した投稿が相次いだ問題で、この機能が使われた１１日間に世界で推計約３００万枚の性的画像が作られたとの調査結果を米英の非営利団体「デジタルヘイト対策センター」が発表した。

約３００万枚のうち約２万３３００枚は、１８歳未満の児童とみられる人物が写る画像だった。同団体は、グロックに画像編集の機能が追加された後の昨年１２月２９日から今年１月８日にかけて調査した。１分あたり約１９０枚の性的画像が世界で作られていた計算になるという。

この機能は１月９日に有料会員だけに限定され、１４日にはさらに技術的な制限が加えられた。しかし、その後も投稿が削除されず、Ｘで公開されたままになっている性的画像も確認された。

他人の画像を水着姿や裸に近い姿に加工されたケースが相次ぎ、世界的に絶大な人気を誇る米シンガー・ソングライターのテイラー・スウィフトさんや、カマラ・ハリス前米副大統領ら著名人も被害に遭っていた。

グロックの画像編集機能を巡っては、性的な画像を本人の同意なく簡単に作成できるため、各国政府が問題視してきた。インドネシアはグロックへのアクセスを一時的に遮断したほか、英国はオンライン安全法に基づく調査を開始したと発表した。日本政府もＸに対し、不適切な画像が出力されないよう改善を求めてきた。