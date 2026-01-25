フルハムvsブライトン スタメン発表
[1.24 プレミアリーグ第23節](クレイヴン・コテージ)
※24:00開始
<出場メンバー>
[フルハム]
先発
GK 1 ベルント・レノ
DF 5 ヨアキム・アンデルセン
DF 15 ホルヘ・クエンカ
DF 21 ティモシー・カスターニュ
DF 33 アントニー・ロビンソン
MF 8 ハリー・ウィルソン
MF 16 サンダー・ベルゲ
MF 17 アレックス・イウォビ
MF 22 ケビン
MF 32 エミール・スミス・ロウ
FW 7 ラウール・ヒメネス
控え
GK 23 バンジャマン・ルコント
DF 3 カルビン・バッシー
DF 31 イサ・ディオプ
MF 6 ハリソン・リード
MF 10 トム・ケアニー
MF 24 ジョシュ・キング
MF 30 ライアン・セセニョン
FW 18 ジョナ・クシ・アサレ
FW 19 サムエル・チュクウェゼ
監督
マルコ・シウバ
[ブライトン]
先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン
DF 5 ルイス・ダンク
DF 6 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
DF 21 オリビエ・ボスカリ
DF 24 フェルディ・カディオール
MF 17 カルロス・バレバ
MF 26 ヤシン・アヤリ
MF 30 パスカル・グロス
FW 18 ダニー・ウェルベック
FW 22 三笘薫
FW 25 ディエゴ・ゴメス
控え
GK 23 ジェイソン・スティール
DF 29 マキシム・デ・クーパー
DF 34 ヨエル・フェルトマン
DF 42 ディエゴ・コッポラ
MF 13 ジャック・ヒンシェルウッド
MF 20 ジェームズ・ミルナー
FW 10 ジョルジニオ・ルター
FW 11 ヤンクバ・ミンテ
FW 19 チャランポス・コストウラス
監督
ファビアン・ヒュルツェラー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります