マンチェスター・Cvsウォルバーハンプトン スタメン発表
[1.24 プレミアリーグ第23節](エティハド スタジアム)
※24:00開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・シティ]
先発
GK 25 ジャンルイジ・ドンナルンマ
DF 15 マーク・グエヒ
DF 27 マテウス・ヌネス
DF 33 ニコ・オライリー
DF 45 アブドゥコディル・フサノフ
MF 4 ティジャーニ・ラインデルス
MF 10 ラヤン・シェルキ
MF 16 ロドリ
MF 20 ベルナルド・シウバ
MF 42 アントワーヌ・セメニョ
FW 7 オマル・マーモウシュ
控え
GK 1 ジェームズ・トラッフォード
DF 6 ナタン・アケ
DF 21 ラヤン・アイト・ヌーリ
DF 68 マックス・アレイン
DF 82 リコ・ルイス
MF 47 フィル・フォーデン
MF 63 ディバイン・ムカサ
FW 9 アーリング・ハーランド
FW 11 ジェレミ・ドク
監督
ジョゼップ・グアルディオラ
[ウォルバーハンプトン]
先発
GK 1 ジョゼ・サ
DF 4 サンティアゴ・ブエノ
DF 15 ジェルソン・モスケラ
DF 37 ラディスラフ・クレイチー
MF 3 ウーゴ・ブエノ
MF 7 アンドレ
MF 8 ジョアン・ゴメス
MF 36 マテウス・マネ
MF 38 ジャクソン・チャチュア
FW 10 ジョン・アリアス
FW 11 ファン・ヒチャン
控え
GK 31 サム・ジョンストン
DF 2 マット・ドハーティ
DF 6 ダビド・メラー・ウォルフェ
DF 12 エマニュエル・アグバドゥ
DF 17 ペドロ・リマ
DF 21 ロドリゴ・ゴメス
FW 9 ヨルゲン・ストランド・ラーセン
FW 14 トル・アロコダレ
FW 28 フェル・ロペス
監督
ロブ・エドワーズ
※24:00開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・シティ]
先発
GK 25 ジャンルイジ・ドンナルンマ
DF 15 マーク・グエヒ
DF 27 マテウス・ヌネス
DF 33 ニコ・オライリー
DF 45 アブドゥコディル・フサノフ
MF 4 ティジャーニ・ラインデルス
MF 10 ラヤン・シェルキ
MF 16 ロドリ
MF 20 ベルナルド・シウバ
MF 42 アントワーヌ・セメニョ
控え
GK 1 ジェームズ・トラッフォード
DF 6 ナタン・アケ
DF 21 ラヤン・アイト・ヌーリ
DF 68 マックス・アレイン
DF 82 リコ・ルイス
MF 47 フィル・フォーデン
MF 63 ディバイン・ムカサ
FW 9 アーリング・ハーランド
FW 11 ジェレミ・ドク
監督
ジョゼップ・グアルディオラ
[ウォルバーハンプトン]
先発
GK 1 ジョゼ・サ
DF 4 サンティアゴ・ブエノ
DF 15 ジェルソン・モスケラ
DF 37 ラディスラフ・クレイチー
MF 3 ウーゴ・ブエノ
MF 7 アンドレ
MF 8 ジョアン・ゴメス
MF 36 マテウス・マネ
MF 38 ジャクソン・チャチュア
FW 10 ジョン・アリアス
FW 11 ファン・ヒチャン
控え
GK 31 サム・ジョンストン
DF 2 マット・ドハーティ
DF 6 ダビド・メラー・ウォルフェ
DF 12 エマニュエル・アグバドゥ
DF 17 ペドロ・リマ
DF 21 ロドリゴ・ゴメス
FW 9 ヨルゲン・ストランド・ラーセン
FW 14 トル・アロコダレ
FW 28 フェル・ロペス
監督
ロブ・エドワーズ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります