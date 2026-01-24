[1.24 プレミアリーグ第23節](エティハド スタジアム)

※24:00開始

<出場メンバー>

[マンチェスター・シティ]

先発

GK 25 ジャンルイジ・ドンナルンマ

DF 15 マーク・グエヒ

DF 27 マテウス・ヌネス

DF 33 ニコ・オライリー

DF 45 アブドゥコディル・フサノフ

MF 4 ティジャーニ・ラインデルス

MF 10 ラヤン・シェルキ

MF 16 ロドリ

MF 20 ベルナルド・シウバ

MF 42 アントワーヌ・セメニョ

FW 7 オマル・マーモウシュ

控え

GK 1 ジェームズ・トラッフォード

DF 6 ナタン・アケ

DF 21 ラヤン・アイト・ヌーリ

DF 68 マックス・アレイン

DF 82 リコ・ルイス

MF 47 フィル・フォーデン

MF 63 ディバイン・ムカサ

FW 9 アーリング・ハーランド

FW 11 ジェレミ・ドク

監督

ジョゼップ・グアルディオラ

[ウォルバーハンプトン]

先発

GK 1 ジョゼ・サ

DF 4 サンティアゴ・ブエノ

DF 15 ジェルソン・モスケラ

DF 37 ラディスラフ・クレイチー

MF 3 ウーゴ・ブエノ

MF 7 アンドレ

MF 8 ジョアン・ゴメス

MF 36 マテウス・マネ

MF 38 ジャクソン・チャチュア

FW 10 ジョン・アリアス

FW 11 ファン・ヒチャン

控え

GK 31 サム・ジョンストン

DF 2 マット・ドハーティ

DF 6 ダビド・メラー・ウォルフェ

DF 12 エマニュエル・アグバドゥ

DF 17 ペドロ・リマ

DF 21 ロドリゴ・ゴメス

FW 9 ヨルゲン・ストランド・ラーセン

FW 14 トル・アロコダレ

FW 28 フェル・ロペス

監督

ロブ・エドワーズ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります