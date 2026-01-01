ラ・リーガ 25/26の第21節 ラヨ・バリェカノとオサスナの試合が、1月24日22:00にエスタディオ・デ・バジェカスにて行われた。

ラヨ・バリェカノはアルバロ・ガルシア（MF）、ホルヘ・デフルトス（FW）、カルロス・マルティン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するオサスナはアンテ・ブディミル（FW）、ビクトル・ムニョス（FW）、アイマル・オロス（FW）らが先発に名を連ねた。

29分に試合が動く。オサスナのホルヘ・エランド（DF）のアシストからアンテ・ブディミル（FW）がゴールを決めてオサスナが先制。

ここで前半が終了。0-1とオサスナがリードしてハーフタイムを迎えた。

ラヨ・バリェカノは後半の頭から2人が交代。オスカル・バレンティン（MF）、カルロス・マルティン（FW）に代わりアレマオ（FW）、イリアス・アコマック（FW）がピッチに入る。

59分ラヨ・バリェカノが同点に追いつく。イシ・パラソン（MF）のアシストからパテ・シス（MF）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

67分、オサスナが選手交代を行う。イケル・ムニョス（MF）からアシエル・オサンベラ（MF）に交代した。

72分、ラヨ・バリェカノは同時に2人を交代。ホルヘ・デフルトス（FW）、イシ・パラソン（MF）に代わりセルヒオ・カメージョ（FW）、ヨジュア・ベルトラウフ（DF）がピッチに入る。

81分、オサスナは同時に2人を交代。アンテ・ブディミル（FW）、アイマル・オロス（FW）に代わりアベル・ブレトーネス（MF）、ラウル・ガルシア（FW）がピッチに入る。

90分、ラヨ・バリェカノが選手交代を行う。アルバロ・ガルシア（MF）からフラン・ペレス（MF）に交代した。

後半終了間際の90+1分オサスナが逆転。ラヨ・バリェカノの選手によるオウンゴールにより1-2と逆転する。

さらに90+4分オサスナに貴重な追加点が入る。ジョン・モンカヨラ（MF）のアシストからアシエル・オサンベラ（MF）がゴールを決めて1-3。2点差に広げる。

その後もオサスナの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、オサスナが1-3で勝利した。

なお、ラヨ・バリェカノは66分にペドロ・ディアス（MF）、90+1分にパテ・シス（MF）に、またオサスナは38分にイケル・ムニョス（MF）、79分にホルヘ・エランド（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

