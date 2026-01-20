Ｕ―２３日本代表、中国との決勝戦で大関友翔が先制点…今大会全５戦無失点の堅守を打ち破る

◆Ｕ―２３アジア杯▽決勝 日本―中国（２５日・サウジアラビア）

Ｕ―２３日本代表が２大会連続の優勝を懸けて中国との決勝戦に臨み、前半１２分にＭＦ大関友翔（川崎）が先制点を決めた。

日本は１次リーグは３戦全勝で突破し、準々決勝ではヨルダンに１―１から突入したＰＫ戦を４―２で制して準決勝に進出。韓国との準決勝も１―０で制し、各国が２３歳以下の選手で臨む中、日本は五輪世代の強化を念頭に２００５年以降生まれの２１歳以下で臨んで、優勝した前回大会に続き、２大会連続の決勝に進出した。

韓国戦から先発４人を入れ替えた臨んだ大一番。開始直後のキックオフでいきなりボールと関係ない所で中国の選手に吹き飛ばされる場面もあったが、ノーファウル。５バックで守備を固めてきた中国に対し、日本の最初のチャンスは前半５分。ＣＫから、ンワディケ・ウチェブライアン世雄（桐蔭横浜大）が左足シュートを放つも、今大会全５試合連続無失点のＧＫのリー・ハオの好セーブに遭う。

直後に右からのクロスでピンチを招くが、相手のシュートミスに救われる。

すると日本は前半１２分にエリア内でＭＦ大関友翔が右足シュートを放つと、ボールが相手に当たってコースが変わり、ネットを揺らす。ＶＡＲチェックでも判定は変わらず幸先良く先制点を奪った。