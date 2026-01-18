元日向坂４６で女優の齊藤京子が、２４日深夜放送の「アナザースカイ」（日本テレビ系）に出演。アイドル時代の葛藤を語った。

齊藤は、２０１８年に出演した音楽授賞式「ＭＡＭＡ ＰＲＥＭＩＥＲＥ ｉｎ ＫＯＲＥＡ」を回想。「自分たちの名前が挙がったってことは、本当に誇りに思いましたし、うれしかった」という一方、「グループとしてというか、あんまり未来が見えない時期ではありましたね」と話した。

当時、齊藤が所属していた「けやき坂４６」（通称ひらがなけやき）は、「欅坂４６」のアンダーグループとして派生したグループ。「４６は付くけど果たして自分たちは本当に坂道グループなのだろうかみたいな葛藤というか、私たちは一体何者なんだろうっていうのが、永遠に続いていたっていう時期の真っ只中だった」。

そんな中でのノミネートで、ここからグループの状況が好転したという。シングルデビューが決まって、「日向坂４６」に改名した。

それからは「ようやく胸を張って、自分たちの居場所がわかって、１つ１つ自分の中で抱えていた夢が叶っていって、冠番組ができたりとか、レコード大賞や紅白歌合戦に出演させていただいたり、楽しくアイドル活動をのびのびと過ごすことができた時間でした」と語った。