完売前にチェック！着映える【デザインブラウス】
レースやフリルでデコレーションした、着映えるブラウスだけピックアップ。ベーシックもいいけど、着るだけで春らしさを高めてくれるフェミニントップスが推しです♡
スタイルアップ効果を期待できるアイテムも！
華奢なボディラインを作り上げるボリュームトップス
オフショルタックバルーンブラウス／SNIDEL
ボリューム感が今年らしいオフショルブラウス。少し短めの丈に設定しており、ハイウエストボトムとの相性抜群です。細いストラップとオフショルデザインが女性らしさを高めるポイントに。オフショルの肩口にはゴムを施しているので、ずりおちずフィット。
ホワイト、ブラック、ライラックの３色展開です。
コットンレースをふんだんにあしらってロマンティックに♡
コットンシャーリングブラウス／SNIDEL
華やかなコットンレーステープをあしらった、コットンシャーリングブラウスがお目見え。袖口は小ぶりなパフスリーブで甘すぎず、大人っぽい雰囲気に。バックスタイルには同素材のリボンを並べて、後ろ姿まで抜かりなく。
カラーはホワイト、ブラック、ミントの３色展開です。
チュールを重ねてボリュームアップ。スタイルアップ効果も満点！
チュールコンビフリルティアードブラウス／FRAY I.D
ドラマティックなボリュームと揺れ感が視線を集めるティアードブラウス。ストライプ生地にチュールを重ねることで、フェミニンな魅力を高めました。袖を通さず、ノースリーブとして着用するのもおすすめです。
カラーは３色で、ホワイト、ライトブルー、ブラックを展開。
前後２wayで着られて着まわし力抜群
2WAY SHEER TIE BLOUSE／Henon.
首まわりに施したタイをリボン風、ショール風にたらしたりとアレンジがきくうえ、前後2wayで着られるので使い勝手抜群です。マットな質感のシアー素材仕立てで、肌見せしつつも上品な印象に。
ホワイト、ブラック、アイボリーの３色展開です。
コンパクトなバルーンスリーブがポイント♡
【洗える】フロントスカラサテンブラウス／CELFORD
クラシックな印象のブラウスですが、コンパクトに仕上げたパフスリーブによって今っぽい雰囲気を演出。ウエストラインはくびれさせ、美シルエットを追求しています。透け感も気にならないので、通勤服としても最適。
アイボリー、ライム、ネイビーの３色展開です。
セットのタイでアレンジを楽しんで
リボンタイホルターブラウス／FRAY I.D
セットのワイドリボンは、首元に巻いたり、ウエストに巻いてマークしたりと２wayで使えます。１枚で着こなすほか、インナーとしても活躍するアイテムです。
アイボリー、ブラック、ピンク、フラワーの４色展開。