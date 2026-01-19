ガシャポン＆箱売「機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 30」1月第5週発売！
【機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 30】 1月第5週 発売 価格：1回500円 【【箱売】機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 30】 1月第5週 発売 価格：1回550円
(C)創通・サンライズ (C)SOTSU・SUNRISE
バンダイは、「機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 30」のガシャポンと箱売りを1月第5週に発売する。価格はガシャポンが1回500円、箱売りが1個550円。
本商品はアクションフィギュアシリーズ「機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE」の第30弾。「ガンダム(アニメカラーVer.)」、「シャア専用ザクII」、「Gファイター」、「白いガンダム」、「MS武器セット」の5種をラインナップしている。
箱売
ガンダム(アニメカラーVer.)
シャア専用ザクII
Gファイター
白いガンダム
MS武器セット
※発売日は流通により前後する場合があります。