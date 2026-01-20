「MAG 322UP QD-OLED E16」

Amazonにて開催中の「Amazonファッションセール」にMSIのQD-OLEDパネル採用ゲーミングモニターが追加された。セール期間は1月25日0時から1月26日23時59分まで。

セールの対象となっているのは「MAG 322UP QD-OLED E16」および「MAG 272QP QD-OLED X50」。「MAG 322UP QD-OLED E16」は4K解像度かつ165Hzの超高速リフレッシュレート、0.03ms（GTG）の応答速度で動きの速いシーンも残像感が無く、滑らかな映像表示が可能だ。

「MAG 272QP QD-OLED X50」は、26.5インチのWQHD解像度のQD-OLEDパネルを採用し、最大500Hzのリフレッシュレートと0.03msの応答速度により圧倒的な滑らかさを実現。リアルな映像でゲームに没入できる。DisplayHDR True Black 500、FreeSync Premium Pro、AIビジョン、ナイトビジョンなど多彩なゲーム向けの機能も搭載されている。

他にも、見やすい27インチサイズで、高画質・高速応答が特徴のRAPID IPSを搭載した「MAG 274F」や、最大280Hzのリフレッシュレートに対応したフルHD解像度の湾曲ゲーミングモニター「MAG 276CXF」などがお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

MAG 322UP QD-OLED E16

MAG 272QP QD-OLED X50