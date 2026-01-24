お笑い芸人の明石家さんまが２４日深夜放送のＭＢＳラジオ「ヤングタウン土曜日」に出演。親交の深い木村拓哉から爛魯薀好瓮鵐鉢瓩鮗けていると訴えた。

アシスタントの「モーニング娘。」櫻井梨央が、「何にでも塩をかけて食べる」と語った時のこと。

さんまは「塩にハマってんのか。その時その時、タレにハマったり、塩にハマったり、わさびにハマったり、いろいろするけど、お前はいま塩にハマってんのか」と関心を示し、「塩もものすごい種類あるやろ。種類で思い出したけど、パワハラとかセクハラとか、ハラスメントって７０種類あんねんて」と唐突にトリビアを披露した。

これは村上ショージに「塩、関係ないやん！」とツッコまれたが、さんまは「塩、そうやな。いろいろ好きな人がおる。酢かけるのが好きな人…あれ酢ワハラやね。酢ハラや。７１種類目」とバッサリ。

特に木村が酢が好きだといい、「『これおいしそう』って言ってかけんねん。『俺、酢好きやないねんで…』って言って。『いや、食べてください』とか言うんやけど、まあ、おいしいねんけど、『俺は酢かけたくなかったな…』って。あれは酢ハラ！」と告発した。

ショージが「酢好きな人おるもんな」と同情すると、さんまは「（浅田）美代子さんもそうやねん。酢好きやねん。中華料理にもかけて…」と嘆いていた。