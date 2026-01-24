冨安健洋がアヤックスで待望のベンチ入り！　476日ぶりの公式戦出場に期待

エールディヴィジ第20節アヤックスvsフォレンダムのスターティングメンバーが発表され、日本代表DF冨安健洋がベンチ入りを果たした。なお、同DF板倉滉も途中から出場を待つことになった。



現在27歳の冨安は、昨年7月にアーセナルと双方合意のもと、契約解除が発表され、ケガの治療に専念。半年間のフリーを経て、昨年12月16日にアヤックスへの加入が発表された。



加入から1カ月が経過し、フレット・フリム暫定監督は前日会見で「良い前進を見せている」と語り、今節の出場を示唆していた。



冨安には2024年10月5日に行われたアーセナルvsサウサンプトン以来となる476日ぶりの公式戦出場に期待がかかる。試合はこの後、日本時間25日0時30分キックオフとなる。